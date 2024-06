Κυρ. Μητσοτάκης: Το ΕΛΚ διεκδικεί νέα θητεία Φον ντερ Λάιεν - Ποια χαρτοφυλάκια επιδιώκει η Ελλάδα

«Το ΕΛΚ διεκδικεί τη συνέχιση της θητείας της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες σε δηλώσεις του προσερχόμενος στις εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όπως δήλωσε ο χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, «το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προσέρχεται στις Βρυξέλλες ως νικητής των ευρωεκλογών και δικαιωματικά διεκδικεί τη συνέχιση της θητείας της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

«Από εκεί και πέρα, βέβαια, τα ζητήματα που θα συζητήσουμε δεν αφορούν μόνο την κατανομή των θέσεων, αλλά και τις ουσιαστικές πολιτικές που η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει την επόμενη πενταετία. Και θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι η κεντρική ατζέντα του ΕΛΚ, όπως θα εκφραστεί - ελπίζουμε - διά της νέας προέδρου της Επιτροπής δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, της μετανάστευσης, της Κοινής Αμυντικής Πολιτικής, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η πράσινη μετάβαση δεν θα ζημιώσει τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς μας. Διότι, η συζήτηση που θα γίνει, όπως είπα, δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, αλλά πρωτίστως και τις πολιτικές. Οπότε, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε σήμερα να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση και να έχουμε θετικά νέα μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός ομόλογός του, Ντόναλντ Τουσκ θα είναι οι δύο διαπραγματευτές του ΕΛΚ στη συζήτηση για τα κορυφαία ευρωπαϊκά αξιώματα.

Prime Ministers @donaldtusk 🇵🇱 and @kmitsotakis 🇬🇷 have been asked to lead the political negotiations at the European Council on behalf of the EPP. pic.twitter.com/VFlSZiJcbs