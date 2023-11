Κυρ. Μητσοτάκης στο BBC: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν (vid)

«Θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του που παραχώρησε στο BBC One και τη δημοσιογράφο Λόρα Κένισμπεργκ, από το Λονδίνο, καλώντας τους τηλεθεατές να σκεφτούν πως θα ήταν εάν «κόβαμε τη Μόνα Λίζα».

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος εκτενέστερα στα Γλυπτά έφερε το παράδειγμα της Μόνα Λίζα λέγοντας: «Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία. Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, πώς θα φαινόταν;».

«Νομίζετε πως αυτοί που θα το βλέπουν θα αξιολογούν τον πίνακα όπως του αρμόζει; Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα Γλυπτά του Παρθενώνα», τόνισε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.



Και προσέθεσε: «Δεν έχουμε κάνει όση πρόοδο θα θέλαμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά είμαι υπομονετικός. Θα επιμείνω σε αυτές τις συζητήσεις. Έχω μια πλήρη θητεία μπροστά μου», για να εκφράσει την αισιοδοξία του πως θα υπάρξει λύση.

"If I told you [to] cut the Mona Lisa in half... do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?" Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about "reunification" not "ownership" #BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR

Όταν του αναφέρθηκε ότι ο αρχηγός των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, είναι θετικός στον δανεισμό των Γλυπτών, είπε: «Θα τον συναντήσω και αυτόν και τον πρωθυπουργό αύριο και θα σας πω μετά».

Κληθείς να μιλήσει για το ναυάγιο της Πύλου, τον περασμένο Ιούνιο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Ερευνούμε το περιστατικό, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι το Λιμενικό μας έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές. Έχουμε δικαίωμα να ανακόπτουμε βάρκες στη θάλασσα και να επιστρέφουν εκεί απ' όπου ξεκίνησαν».

«Ρωτήσαμε αν θέλουν βοήθεια, δεν ήθελαν, ήθελαν να πάνε στην Ιταλία και πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες από τους διακινητές, όχι από τις χώρες. Γίνεται έρευνα από την ελληνική Δικαιοσύνη. Αλλά πρέπει να αναδείξουμε την ευθύνη των διακινητών. Δουλεύουμε με την Τουρκία και με την τουρκική ακτοφυλακή» επισήμανε.

"The tragedy is that this boat left the coast of Libya in the first place"



Greek PM Kyriakos Mitsotakis says "at the end of the day we should hold smugglers accountable" for the fishing boat tragedy that killed hundreds off the coast of Greece#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/cwbynXFaxl