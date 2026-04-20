Κυβερνητικές πηγές: Μετά την αποστρατεία η συμμετοχή σε εταιρεία του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία άφηνε υπόνοιες κατά του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καββαδά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι: «Το 1987, ενόσω ο κ. Καββαδάς είναι στην Αεροπορία, η τότε γυναίκα του συστήνει αυτή την εταιρεία ως ατομική επιχείρηση. Ο ίδιος συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του».

Νωρίτερα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην ανακοίνωαή του άφηνε ξεκάθαρες αιχμές σχετικά με το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με την παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και τη συμμετοχή του σε εταιρείες, ενώ υπηρετούσε από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία.