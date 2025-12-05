Κόντρα Λαμπρόπουλου - Κωνσταντοπούλου για τα μπλόκα αγροτών και τη βία στη Νίκαια

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο, με αφορμή τα επεισόδια στη Νίκαια και τους χειρισμούς της Αστυνομίας αναφορικά με τους αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υφυπουργός ανέφερε ότι Πυροσβεστική και Αστυνομία «δίνουν μάχη το δύσκολο 48ωρο για να προστατεύσουν ζωές» και ότι «όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν δικαίωμα στη διαμαρτυρία, όχι όμως στην παραβίαση δικαιωμάτων των άλλων». Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξαν εντολές για αστυνομική βία και έκανε λόγο για «λίγους που προκάλεσαν επεισόδια», τονίζοντας ότι η αστυνομία «ήταν εκεί για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι».

Από την πλευρά της, η κα. Κωνσταντοπούλου είπε αρχικά ότι η αστυνομία διεμβολίζει μπλόκα με κλούβες και κάνει χρήση χημικών εις βάρος αγροτών, ενώ αντέτεινε πως στηρίζει ξεκάθαρα τα αγροτικά μπλόκα.

Ο υφυπουργός απάντησε σε προσωπικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι προέρχεται ο ίδιος από αγροτική οικογένεια και πως «δεν είναι κανείς πιο ευαίσθητος από εμένα στο ζήτημα του αγρότη».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο υφυπουργός ρώτησε αν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμφωνεί να «κλείσουν δρόμοι, σύνορα, λιμάνια και τελωνεία εν όψει Χριστουγέννων».

Ο Λαμπρόπουλος κάλεσε τέλος τους αγρότες σε διάλογο, υποσχόμενος ότι «όλες οι επιδοτήσεις θα έχουν δοθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου» και ότι «οι συνεπείς θα πάρουν και περισσότερα».