Κόντρα Βούλτεψη-Ταγαρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ανεπίτρεπτο το ρουσφέτι», «Αχ, το ΠΑΣΟΚ το λέει αυτό, τα νεύρα μου»

Έντονη αντιπαρράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν σε πάνελ η Σοφία Βούλτεψη και η Κατερίνα Ταγαρά.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κ. Ταγαρά, αναφερόμενη στις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι «στα τριάντα χρόνια, όσα σκάνδαλα έχει αποκαλύψει η Ευρωπαία εισαγγελέας δεν τα έχει φέρει ο Έλληνας εισαγγελέας τα τελευταία χρόνια».

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αντέδρασε έντονα, υπενθυμίζοντας στην πρώην βουλευτή του ΠΑΟΚ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί μόλις από το 2021. «Η εισαγγελία υπάρχει από το 2021», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Ταγάρα επέμεινε στη θέση της, απαντώντας: «Αυτό που λέω ισχύει», ενώ πρόσθεσε ότι «το ρουσφέτι είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο».

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε την αντίδραση της κας Βούλτεψη, η οποία ανέφερε «Αχ, το ΠΑΣΟΚ το λέει αυτό, τα νεύρα μου. Εσείς είσαστε του Χρηματιστηρίου και του Κτηματολογίου. Πω-πω».