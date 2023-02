Κομισιόν: Στόχος νέα αστικά λεωφορεία μηδενικών εκπομπών και πολύ πιο «καθαρά» νέα φορτηγά

Φιλόδοξους νέους στόχους εκπομπών CO2 για τα νέα βαρέα οχήματα από το 2030 και μετά πρότεινε η Κομισιόν.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των προτάσεων είναι η μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών, δεδομένου ότι τα φορτηγά, τα αστικά λεωφορεία και τα λεωφορεία μεγάλων αποστάσεων είναι υπεύθυνα για πάνω από το 6 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ και για πάνω από το 25 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από οδικές μεταφορές.

Stronger CO2 emissions standards for new heavy-duty vehicles are crucial to achieving the EU climate goals.



Today we are proposing that new trucks become less polluting and that more buses with zero emissions will ride through our cities from 2030 onwards.#EUGreenDeal