Κομισιόν: Σημαντική πρόοδος για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα

Πρόοδο στην υλοποίηση τεσσάρων εκ των πέντε συστάσεων που έκανε πέρυσι στην Ελλάδα διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νεότερη έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη.

Τα σημεία στα οποία στέκεται, άλλωστε, η Επιτροπή είναι γνωστές, χρόνιες αδυναμίες στη λειτουργία του ευρύτερου κράτους, που σταδιακά αντιμετωπίζονται με δομικές, νομοθετικές και λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης να απλουστεύεται και να γίνεται πιο παραγωγική.

The rule of law is one of the fundamental values upon which the EU is built.



Today we've published the fourth edition of the Rule of Law Report.



65% of last year’s recommendations have been addressed, showing important efforts are ongoing in the EU countries.#RuleOfLaw