«H θέση της γυναίκας είναι στην ηγεσία, στο εργαστήριο, στην πολιτική, στο διάστημα παντού. Η ισότητα των φύλων είναι κεντρική αρχή της ΕΕ μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η αλλαγή θα συμβεί».

A woman’s place is…

in leadership

in engineering

in the lab

in politics

in space

EVERYWHERE



Gender equality is a core principle of the EU.

Together we will make sure that change happens. #IWD2023 #InternationalWomensDay