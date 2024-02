Κοινή επιστολή Μητσοτάκη-Τουσκ σε Βέμπερ: Στηρίζουμε τη φον ντερ Λάιεν για την Κομισιόν

Την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας και της Πολιτικής Πλατφόρμας (Platforma Obywatelska) στην εκ νέου υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τουσκ, με επιστολή τους στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ.

Στην επιστολή τους, ο κ. Μητσοτάκης και ο Πολωνός ομόλογός του, δηλώνουν ότι τα κόμματά τους αναγνωρίζουν «την ηγετική της ικανότητα, τη βαθιά αίσθηση δέσμευσης και την αποφασιστικότητα» που επέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Σημειώνουν ότι «από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 έως την εξασφάλιση κοινών εμβολιασμών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και την ιστορική συμφωνία για τον Μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπήρξε συντονίστρια των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μας, διασφαλίζοντας την αλληλεγγύη και την ενότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως απέναντι στις προκλήσεις που έφερε η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας».

Το κόμμα του Ντόναλντ Τασκ αλλά και η Νέα Δημοκρατία «είναι βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρίσκεται και πάλι σε σταθερά και ικανά χέρια» με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο τιμόνι της Κομισιόν, αναφέρουν.

Μάλιστα, με σημερινή του ανάρτηση στο Χ, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη σχετική απόφαση, τονίζοντας ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι «σταθερά αφοσιωμένη στην προώθηση των κοινών μας αξιών και στην προστασία της ενότητας και της αλληλεγγύης της Ευρώπης».

My friend @donaldtusk and I have the honor to nominate @vonderleyen as the @EPP's lead candidate for the Presidency of the European Commission. She is staunchly devoted to the promotion of our common values and the protection of Europe's unity and solidarity.

She has our trust.