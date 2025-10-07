Επέτειος 7ης Οκτωβρίου

Συμπληρώνονται σήμερα δύο χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις πόλεις και τα χωριά του Νότιου Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες και οδήγησε σε σοβαρά τραύματα σε πάνω από 1.200 ανθρώπους. Επιπλέον, 251 άτομα παραμένουν όμηροι στα μπουντρούμια της Γάζας.

Η επίθεση έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα και έχει πυροδοτήσει έντονη αύξηση του αντισημιτισμού σε διεθνές επίπεδο.

Σε ανακοίνωσή του, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) τονίζει ότι το γεγονός αυτό άνοιξε μια βαθιά πληγή στην ισραηλινή κοινωνία και τον εβραϊκό κόσμο της Διασποράς, διαμορφώνοντας μια νέα κανονικότητα πένθους και αγωνίας για τους πολίτες.

Το ΚΙΣΕ επισημαίνει ότι δύο χρόνια μετά, έχει έρθει η ώρα για την επούλωση αυτής της πληγής.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει κάλεσμα για την άμεση απελευθέρωση των 48 ομήρων - ζωντανών και νεκρών - , τον τερματισμό των συγκρούσεων, την εξάλειψη της Χαμάς και την ανασυγκρότηση της Γάζας, ώστε Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί να μπορούν να ζουν με ασφάλεια.

Τέλος, το ΚΙΣΕ υπογραμμίζει ότι η ανάκτηση εμπιστοσύνης μεταξύ των Ισραηλινών και Παλαιστινίων είναι καθοριστική για τη δημιουργία βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου Ελλάδος:

«Η 7η Οκτωβρίου 2023, με 1.200 ακρωτηριασμένα και κακοποιημένα πτώματα από τους φανατισμένους τρομοκράτες της Χαμάς στις πόλεις και τα χωριά του Νοτίου Ισραήλ και 251 αθώους ομήρους στα μπουντρούμια της Γάζας, άλλαξε τα πάντα και για πάντα την ισραηλινή κοινωνία και τον εβραϊκό κόσμο στη Διασπορά. Άνοιξε μια πληγή. Σηματοδότησε τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα και πυροδότησε μια ραγδαία έκρηξη αντισημιτισμού ως απόρροια μιας μεθοδευμένης στρατηγικής για τη δαιμονοποίηση του Ισραήλ και την απονομιμοποίηση του δικαιώματος ύπαρξής του - μιας ύπουλης κι επικίνδυνης στρατηγικής που κατάφερε να διαβρώσει τις δυτικές κοινωνίες και να παραβιάσει τις κόκκινες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της δόκιμης κριτικής στην πολιτική του Ισραήλ και τον αντισημιτισμό.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά την 7.10.23, το πένθος, η θλίψη και η αγωνία παραμένουν, αποτελώντας τη νέα κανονικότητα της ανοιχτής πληγής. Το ανεξίτηλο τραύμα στην ψυχή κάθε Ισραηλινού Εβραίου, Μουσουλμάνου ή Χριστιανού.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, έχει έρθει ο καιρός να αρχίσει η επούλωση. Να απελευθερωθούν οι 48 όμηροι - ζωντανοί ή νεκροί - να σταματήσει ο πόλεμος, να εξαλειφθεί η Χαμάς και να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση και η ανοικοδόμηση της Γάζας, που θα επιτρέψει σε Παλαιστινίους και Ισραηλινούς να ζουν με ασφάλεια. Να χτιστεί η εμπιστοσύνη που θα οδηγήσει στον δρόμο μιας βιώσιμης και διαρκούς Ειρήνης».

ΥΠΕΞ: Οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες των ομήρων και καλούμε σε άμεση απελευθέρωσή τους

Δύο χρόνια μετά την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες αμάχους και οδήγησε σε επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την τρομοκρατία, εκφράζει συμπαράσταση στις οικογένειες των ομήρων και καλεί σε άμεση απελευθέρωσή τους.

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ καταδικάζει την αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού παγκοσμίως, αναφερόμενο χαρακτηριστικά στη πρόσφατη επίθεση στο Μάντσεστερ, και υπογραμμίζει την ανάγκη για συλλογική διεθνή δράση απέναντι στο φαινόμενο.

Επίσης, η ανακοίνωση χαιρετίζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και του Κατάρ, που επιδιώκουν διαρκή και βιώσιμη εκεχειρία, και υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα, ως αξιόπιστος συνομιλητής όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, παραμένει έτοιμη να συμβάλει ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την επέτειο δύο ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ



🔗 https://t.co/ItSURJjqiH pic.twitter.com/TVNvKCsG4r — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 7, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

«Συμπληρώνονται σήμερα δύο έτη από την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ που κόστισε τη ζωή αμάχων και προκάλεσε ευρεία και επικίνδυνη κλιμάκωση σε όλη την περιοχή. Οι σκέψεις μας συνεχίζουν να βρίσκονται στις οικογένειες των ομήρων και καλούμε σε άμεση απελευθέρωσή τους. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού, όπως η πρόσφατη επίθεση στο Μάντσεστερ, απαιτεί συλλογική δράση.

Δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, στη Λωρίδα της Γάζας συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς προηγούμενο.

Κάνουμε έκκληση για άμεση επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και μαζική και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump είναι μια απτή ευκαιρία τερματισμού των εχθροπραξιών. Και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την άμεση έναρξη της ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ειρήνη και ευημερία σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Χαιρετίζουμε τον καίριο διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και του Κατάρ με στόχο την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας. Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος συνομιλητής των εμπλεκομένων μερών, είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή».