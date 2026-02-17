Το «Κίνημα Δημοκρατών» του Στ. Κασσελάκη μετονομάστηκε σε «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο»

Τα μέλη του κόμματος του Στέφανος Κασσελάκης ενέκριναν με ποσοστό 71,8% τη μετονομασία του «Κινήματος Δημοκρατών» σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

«Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Σήμερα τα μέλη μας μίλησαν καθαρά.

Με ποσοστό 71,8%, ενέκριναν τη νέα ονομασία του κόμματός μας: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής.

Το νέο μας όνομα εκφράζει τη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, στη θεσμική σοβαρότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μεταρρυθμιστική τόλμη. Εκφράζει τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αξιόπιστο και προοδευτικό πόλο που ενώνει πολίτες πέρα από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τη μαζική συμμετοχή και για το επίπεδο της δημοκρατικής διαδικασίας. Η ισχυρή πλειοψηφία προσδίδει σαφή νομιμοποίηση και καθαρή κατεύθυνση.

Από σήμερα προχωρούμε ενωμένοι.

Με αυτοπεποίθηση.

Με σχέδιο.

Με αισιοδοξία για τη χώρα.

Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά τώρα».