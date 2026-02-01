Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο περιθώριο της πρεμιέρα της ταινίας «Melania», που πραγματοποιήθηκε στο «Κέντρο Αθηνών», αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας.

Στην ερώτηση που της έγινε για το αν η Μελάνια Τραμπ θα έρθει στη χώρα μας η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απάντησε: «Ελπίζω να έρθει. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα».

Νωρίτερα, η κ. Γκιλφόιλ είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη Μελάνια Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τη «την πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζοντας το έργο της υπέρ των παιδιών και των γυναικών, αλλά και τη δημόσια και προσωπική της διαδρομή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ντοκιμαντέρ «Melania», το οποίο, όπως σημείωσε, καταγράφει εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία, αποτελώντας το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ πρεμιέρας της τελευταίας δεκαετίας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συντελεστές της ταινίας, καθώς και τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του.

Το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί την Μελάνια Τραμπ μέσα από εικόνες ελεγχόμενης οικειότητας, καθημερινές τελετουργίες και στιγμές σιωπής, αποφεύγοντας τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Πιο ανοιχτή όταν μιλά για την απώλεια της μητέρας της, πιο συγκρατημένη ως προς τον ρόλο της πρώτης κυρίας, η Μελάνια παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια φιγούρα πειθαρχίας και αντοχής, σε μια πρεμιέρα που συνδυάζει πολιτισμό, εικόνα και διπλωματικό συμβολισμό.