Καθημερινότητα και οικονομία τα «κλειδιά» για την κυβέρνηση

Μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, θα έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους τα μέτρα που έχει εξαγγείλει και ψηφίσει η κυβέρνηση και αφορούν στην άμεση ενίσχυση των εισοδημάτων: επιστροφή ενός ενοικίου και καταβολή επιδόματος 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, στα τέλη Νοεμβρίου, αυξήσεις στις αποδοχές των ενστόλων και τις συντάξεις ακόμη και όσων διατηρούν προσωπική διαφορά, ενίσχυση κτηνοτρόφων, καταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες, εφαρμογή έως τα τέλη Ιανουαρίου της νέας φορολογικής κλίμακας, με ελάφρυνση όλων και κυρίως νέων και οικογενειών με παιδιά.

Επόμενα «ορόσημα», οι επικείμενες νέες ανακοινώσεις για το στεγαστικό έως το τέλος του χρόνου και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο. «Συν», αν τα δεδομένα το επιτρέπουν, η «έκπληξη» που είθισται να «κρύβει» η ομιλία του πρωθυπουργού στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού στη Βουλή, στα μέσα Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το κεφάλαιο των οικονομικών μέτρων, ύψους 2 δις ευρώ, του ενός από τους βασικούς πυλώνες της κυβερνητικής ατζέντας, που στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν πολύ για την ανάκαμψη των ποσοστών της κυβέρνησης, αναμένοντας τον αντίκτυπο που θα έχουν στους πολίτες. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην ευρεία έννοια της καθημερινότητας -στο οποίο εντάσσεται και η ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά όχι μόνο.

Η αποκαλούμενη «βελτίωση της ζωής των πολιτών» για την οποία μιλούν συχνά τα κυβερνητικά στελέχη, περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων. Από την ακρίβεια στο ράφι και τις μεταφορές, έως την υγεία και από την εγκληματικότητα έως την προστασία των ανηλίκων. Σε αυτούς του τομείς, το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά ότι πρέπει να πέσει το βάρος, ώστε να υπάρχουν χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην επίλυση των προβλημάτων, που αναδεικνύονται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης και που οι «επιδόσεις» της κυβέρνησης σε αυτά, θα αποτελέσουν ένα από τα κριτήρια στην επόμενη εθνική αναμέτρηση.

Η ακρίβεια, με κύριους τομείς τα τρόφιμα και την τιμή της ενέργειας, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, που πλήττει οριζόντια την ελληνική κοινωνία και μπορεί κατά τον πρωθυπουργό να αντιμετωπίζεται καταρχάς με την ενίσχυση των εισοδημάτων, απαιτεί, ωστόσο, όπως επισημαίνουν στην κυβέρνηση και την λήψη μέτρων για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Η εντατικοποίηση των ελέγχων και η δημιουργία μηχανισμών που μπορούν να τους διασφαλίσουν, προτάσσονται ως παράλληλοι άξονες από την κυβέρνηση, που αναμένει να φέρουν αποτελέσματα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή που θα συσταθεί και κάτω από την οποία θα συνενωθούν όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί., θα αποτελέσει την αιχμή σε αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καλύτερη διασυνδεσιμότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας οι τιμές -μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα- της ενέργειας θα βαίνουν μειούμενες, αντιμετωπίζοντας την δεύτερη πτυχή της ακρίβειας, το ενεργειακό κόστος.

Το στεγαστικό αποτελεί επίσης μια δύσκολη εξίσωση, που στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι δεν έχει εύκολη λύση. Ο σχεδιασμός είναι πολύπλευρος, από τα φορολογικά κίνητρα, έως τα προγράμματα ανακαίνισης και την κοινωνική κατοικία, με στόχο την διάθεση στην αγορά περισσότερων ακινήτων. Αποτελεί ένα από τα «στοιχήματα» για την κυβέρνηση, που αναζητεί επιπλέον τρόπους για να αλλάξει τα δεδομένα της προσφοράς και της ζήτησης.

Στις μεταφορές, η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, ο ανασχεδιασμός των δρομολογίων, ώστε να είναι συχνότερα, μέτρα όπως η 24ωρη λειτουργία του μετρό και βασικών γραμμών το Σάββατο, εκτιμούν στο κυβερνητικό επιτελείο ότι μπορούν να αλλάξουν τον «χάρτη» και να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ήδη, όπως επισημαίνεται, υλοποιείται η γραμμή 4 του Μετρό, ενώ κυκλοφορούν 800 νέα λεωφορεία στην Αθήνα, με την προτεραιότητα να δίνεται στις δημοφιλείς γραμμές με εντολή για ενίσχυση δρομολογίων εντός των επόμενων 6 μηνών.

Στην υγεία, η μεγάλη «επένδυση» γίνεται στην ανακαίνιση των υποδομών στα νοσοκομεία, την ψηφιοποίηση λειτουργιών, όπως τα ηλεκτρονικά ραντεβού, τα απογευματινά χειρουργεία, που σύμφωνα με το υπουργείο έχουν μειώσει κατά πολύ τις λίστες αναμονής, τις προληπτικές εξετάσεις, αλλά και την ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με έμφαση τις ειδικότητες που υπάρχουν ελλείψεις. Το Ε.Σ.Υ αποτελεί ένα από τα «στοιχήματα» της κυβέρνησης, που κρίνεται από το κυβερνητικό επιτελείο ότι μπορεί να κερδηθεί.

Ο πρωθυπουργός έχει επιμείνει στο δόγμα «νομιμότητα παντού». Οι επιτυχίες του «ελληνικού FBI» θεωρούν στην κυβέρνηση ότι επιφέρουν απτά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο, εξακολουθεί να είναι το θέμα των ανηλίκων, με τα περιστατικά βίας να αυξάνονται και την κυβέρνηση να δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε μέτρα για την προστασία τους.

Μετά την ψήφιση του νόμου τον Ιούλιο, για την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανήλικους, σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίστηκε η αξιοποίηση όλων των ψηφιακών εργαλείων για την εφαρμογή του: η πρώτη εφαρμογή είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο όπου επιχειρήσεις που φιλοξενούν ιδιωτικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι θα πρέπει να τις αναγγέλουν εκ των προτέρων, η δεύτερη ένα ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ, όπου κάθε κατάστημα που τα εμπορεύεται θα πρέπει να το δηλώσει και η τρίτη εφαρμογή είναι ένας ασφαλής μηχανισμός επαλήθευσης της ηλικίας πελάτη που θέλει να αγοράσει καπνικά προϊόντα ή αλκοολούχα ποτά από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα λιανικής, που θα βασίζεται στο σύστημα επαλήθευσης που έχει ήδη σχεδιαστεί για την εφαρμογή KidsWallet.

Στην ατζέντα βρίσκεται και το θέμα των ΕΛΤΑ, με την κυβέρνηση να επισημαίνει την ανάγκη εξυγίανσής τους, αλλά ταυτόχρονα να υπογραμμίζει ότι το όποιο σχέδιο πρέπει να λάβει υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης με εναλλακτικούς τρόπους σημείων τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια.