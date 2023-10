Κατάσταση Περιφερειών και Πόλεων στην ΕΕ: Η περισσότερη συνοχή αντίδοτο στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια

O ισχυρότερος ρόλος που δίνεται στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, αλλά και η περισσότερη συνοχή εντός στην ΕΕ, αποτελούν το «αντίδοτο στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια στην Ευρώπη», τόνισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Βάσκο Άλβες Κορδέιρο, κατά την ετήσια ομιλία του για την Κατάσταση των Περιφερειών και των Πόλεων στην ΕΕ στην εναρκτήρια εκδήλωση της 21ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων, στις Βρυξέλλες.

Η σημερινή ομιλία συνέπεσε με τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΕ για το 2023 για την Κατάσταση των Περιφερειών και των Πόλεων, η οποία περιλαμβάνει έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το IPSOS, με τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Και στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να «εξαφανιστούν» από τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης έως το 2033, (συγκριτικά με 1993), δηλαδή, όσος είναι«ο πληθυσμός της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Λιθουανίας μαζί». Επιπλέον, από το 2015 έως το 2021, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών αυξήθηκε κατά 5% στις αγροτικές περιοχές, ποσοστό διπλάσιο από ό,τι στις αστικές περιοχές.

«Η ανησυχητική κατάσταση αποτελεί απειλή και για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, επειδή όσοι παραμένουν σε αγροτικές περιοχές αισθάνονται να μένουν πίσω από τους τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς», σημειώνεται στην Έκθεση.

