Καταγγελία Αδ. Γεωργιάδη για Χίο: Μέλη ΜΚΟ επιχείρησαν να καθοδηγήσουν μετανάστες για καταγγελία στο Λιμενικό

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δέχθηκε μια καταγγελία από διοικητή νοσοκομείου στη Χίο ότι μέλη ΜΚΟ φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, «αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).»

«Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας», κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο.

Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας».

Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).

Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ.

👉 Στα δημόσια νοσοκομεία ισχύουν κανόνες.

👉 Η υγεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης.

👉 Η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί σκιώδεις παρεμβάσεις.

Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες.

Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας»