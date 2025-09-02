Ν. Ταχιάος: Μέριμνα για το οδικό έργο Καβάλα - Δράμα - Αμφίπολη

Τα έργα υποδομής και οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που είχε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος με τους δημάρχους και τους τοπικούς φορείς, στο πλαίσιο της σημερινής επίσκεψής που πραγματοποίησε στην περιοχή, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Δασών Ευστάθιο Σταθόπουλο.

Στη διάρκεια συνέντευξη τύπου ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην ολοκλήρωση του μεγάλου έργου που θα συνδέσει την Καβάλα με την Δράμα και κατ΄ επέκταση την Δράμα με την Αμφίπολη πάνω στον οδικό άξονα της Εγνατίας.

Το έργο, υπογράμμισε, πως θα γίνει αρθρωτά αφού η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη. Υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το τμήμα που σήμερα κατασκευάζεται στο ύψος του Αμυγδαλεώνα.

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση υπάρχει επίσης και για το τμήμα του δρόμου Δράμα - Αμφίπολη που αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνία της ακριτικής περιοχής καθώς θα της επιτρέψει την σύνδεση της με την Εγνατία.

Νωρίτερα, ο κ. Ταχιάος συναντήθηκε με τους δημάρχους Καβάλας, Παγγαίου και Νέστου όπως επίσης και με τον αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο, με τους οποίους συζήτησε όλα τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν κυρίως όσον αφορά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων υποδομών.

Σε δηλώσεις του ο υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη της συνεχούς επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς της περιφέρειας προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων, να δοθούν λύσεις αλλά και να προσχωρήσουν έργα στα οποία μέχρι σήμερα παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις.

«Είναι σημαντικό να ακούμε τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας», υπογράμμισε ο υφυπουργός «γι' αυτό και έχουμε αυτές τις επαφές με αφορμή και την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Στόχος και επιδίωξή μας είναι να ακούσουμε τις τοπικές κοινωνίες, τους εκπροσώπους τους και να δώσουμε άμεσα λύσεις».

Σε δηλώσεις του ο Γενικό Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος τόνισε ότι στους δήμους Καβάλας και Παγγαίου έχουν υλοποιηθεί τέσσερα διαφορετικά προγράμματα ύψους 6,6 εκατομ. ευρώ τα οποία συνέβαλαν στην προστασία σημαντικών οικοσυστημάτων των δυο περιοχών, αλλά και στον καθαρισμό δασικών εκτάσεων σε μια προσπάθεια πρόληψης των πυρκαγιών και καλύτερης αντιμετώπισης τους όταν προκύψουν.