Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στην Πάρο. Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο κύριος Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα εδώ στην Πάρο, στην καρδιά του Αιγαίου Πελάγους, σ' έναν από τους αρχαιότερους και ιερότερουςχώρους της Ορθοδοξίας,στην Παναγιάτην Εκατονταπυλιανή, στις Κυκλάδεςολόκληρες, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όπου γης, ο Ελληνισμός γιορτάζει και τιμά το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του Καλοκαιριού, όπως λέγεται, τηνΚοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου που είναι για τον καθένα μας αλλά και για το Έθνος μας,μία μοναδικά πολύτιμη καταφυγή.

Ο καθένας και η καθεμία τη νιώθουν βαθύτατα, ως παρηγοριά,ενθάρρυνση και στήριγμα στη ζωή τους, ενώ ως Υπέρμαχος Στρατηγός ενώνει και οδηγεί το ‘Έθνος μας στους αγώνες του διαχρονικά, για ελευθερία και προκοπή. Έτσι την βλέπουμε, και έτσι αισθανόμαστε ότι μας βλέπει κι εκείνη,με τη γλυκύτητα του βλέμματός της, συμπαραστάτρια, σε κάθε ατομική, οικογενειακή ή συλλογική μας προσπάθεια.

Εύχομαι αυτό το μοναδικό της βλέμμα, να συνεχίσει να εμπνέει και να καθοδηγεί προστατευτικά την πορεία μας, προς ένα καλύτερο αύριο.

Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους!

Και θα ήθελα, μιας και ανέφερα την Παναγιά, ως ενθάρρυνση, προστασία και στήριγμα, τούτεςτις ώρες, να αναφερθώ και να εκφράσω τις ευχαριστίες εκ μέρους της Πολιτείας, προς τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, προς την Ελληνική Αστυνομία, προς το Λιμενικό Σώμα, προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, προς το ΕΚΑΒ, προς την τοπική αυτοδιοίκηση, προς τους εθελοντές, οι οποίοι με την ακάματη και συχνά υπεράνθρωπη προσπάθειά τους αντιμετωπίζουντα λυσσαλέα και καταστροφικά πύρινα μέτωπα των ημερών.

Και να εκφράσω ταυτόχρονα την ελπίδα μου, μια ελπίδα που πηγάζει εδώ από την Εκατονταπυλιανή της Πάρου, ώστε η αντιμετώπιση μιας ακόμη πύρινης δοκιμασίας, αυτού του Αυγούστου, να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε την Πυραυλάκατο «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», η οποία,στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, ελλιμενίζεται στο λιμάνι της Παροικιάς.Ο κύριος Τασούλας ευχήθηκε στους αξιωματικούς και στο πλήρωμα χρόνια πολλά με υγεία, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία.