Κ. Τασούλας μετά τη συνάντηση με την Μ. Σάντου: Ελλάδα και Μολδαβία συνδέονται με γερούς ιστορικούς δεσμούς

Το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Μολδαβίας επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με την πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα.

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «η Ελλάδα και η Μολδαβία συνδέονται με γερούς ιστορικούς δεσμούς, είναι γνωστό ότι η παρουσία της ελληνικής παροικίας στη χώρα σας ιστορικά μετράει αιώνες. Είναι γνωστό ότι οι συμπατριώτες σας εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, αποτελούν κι αυτοί μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες κι έτσι έχοντας αυτές τις γερές βάσεις η σχέση μας και η συνεργασία μας βελτιώνεται συνεχώς».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι αφοσιωμένη και προσηλωμένη στην ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας μέσα στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά για πολλούς λόγους, αλλά και κυρίως γιατί η Ελλάδα ζει εδώ και 51 χρόνια με το ανοιχτό τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής της βόρειας Κύπρου, του 37% της Κύπρου».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι «η συνεργασία των δημοκρατικών χωρών που ασπάζονται τις αρχές του διεθνούς δικαίου είναι η πιο ισχυρή ασπίδα στις έντονες τάσεις που παρατηρούνται στις μέρες μας για επικράτηση αναθεωρητικών ή και εθνικιστικών σχεδίων, οι οποίες αναστατώνουν τον κόσμο γύρω μας και προξενούν μεγάλη ανασφάλεια. Και σε αυτή την ανασφάλεια και σε αυτή την αγωνία η μόνη απάντηση των δημοκρατικών χωρών είναι η ενότητά τους και η συνεργασία τους».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «η Ελλάδα, είναι απολύτως δίπλα στη Μολδαβία, στην επιδίωξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, απέναντι στην οποία και πρόσφατα στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου, ο λαός σας και εσείς δείξατε μεγάλη αφοσίωση και μεγάλη επιμονή».

Εξέφρασε, ακόμη, τη βεβαιότητα ότι «αυτή σας η αφοσίωση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παρά τις πολύ έντονες, απίστευτες επιρροές που δέχεστε προς την αντίθετη κατεύθυνση, αυτή σας η αφοσίωση τελικά θα ανταμειφθεί και η πορεία σας προς την Ευρώπη θα στεφθεί από επιτυχία, έτσι ώστε η σταθερότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται η Μολδαβία να εμπεδωθεί περισσότερο».

Από την πλευράς της, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου, αφού ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα για τη συνάντηση, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των παραδοσιακών καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υποστήριξη του Έλληνα προέδρου στην προσπάθεια της χώρας της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως υποστήριξε «η ελληνική κοινότητα της Μολδαβίας αλλά και η κοινότητα των Μολδαβών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα θα βοηθήσουν πάρα πολύ, έτσι ώστε να δούμε το όνειρό μας να πραγματοποιηθεί, να ενσωματωθούμε στη μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης, όπου όλοι ελπίζουμε στην ειρήνη και τη σταθερότητα».

Σημείωσε ακόμα ότι «στις τελευταίες εκλογές που είχαμε στις 28 Σεπτεμβρίου φέτος, ο λαός της Μολδαβίας επέλεξε να έχουμε σταθερότητα, να ενσωματωθούμε στη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η χώρα μας, έτσι όπως απέδειξε και η τελευταία ανάλυση, η τελευταία αναφορά για την αξιολόγηση της πορείας της Μολδαβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει βήματα σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση».

Μάλιστα, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη προς την Ουκρανία, γιατί, όπως είπε, «εξαιτίας της Ουκρανίας μπορούμε εμείς να έχουμε ειρήνη στο υπόλοιπο της Ευρώπης».

Αναφερόμενη στα ενεργειακά, τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε στον ενεργειακό τομέα, είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Και ο κάθετος αγωγός που δημιουργείται τώρα και όλο το σχέδιο, όλη η υποδομή για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, διότι όπως ξέρετε η χώρα μου ήταν εξαρτημένη από μία μόνο πηγή ενέργειας, οπότε τώρα με την κατασκευή αυτού του κάθετου αγωγού, θα αποκτήσουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στην ενέργεια και από μία δεύτερη πηγή».

Επίσης, εξέφρασε τη βούληση της χώρας της για περισσότερες ελληνικές επενδύσεις στη Μολδαβία, τόσο στον ενεργειακό τομέα, όσο και στις ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας, στις υποδομές, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη διασύνδεση μεταξύ της Ουκρανίας, Μολδαβίας, Ρουμανίας και να φτάσουμε μέχρι τα παράλια του Αιγαίου.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι «η Ουκρανία είναι μια μικρή χώρα. Όμως, απέδειξε ότι έχει κουράγιο, έχει θέληση και μπορεί να αντιμετωπίζει ισάξια μια πολύ μεγάλη δύναμη που προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου και είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε όποια πίεση έχουμε από τις Μεγάλες Δυνάμεις».

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι «Η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα κάνει τα πάντα, για να μπορεί να συνεισφέρει στη σταθερότητα και την ειρήνη στην ήπειρό μας».