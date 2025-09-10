Κ. Τασούλας - Κυρ. Πιερρακάκης: Συνάντηση με φόντο τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Κ. Τασούλας - Κυρ. Πιερρακάκης: Συνάντηση με φόντο τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

10/09/2025 • 12:14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πηγή Άρθρου
10/09/2025 • 12:14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πηγή Άρθρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχτηκε νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του, κατόπιν και των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με άμεσο σκοπό τη στήριξη των νέων και της μεσαίας τάξης αλλά και την αντιμετώπιση του πολύ μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον κ. Πιερρακάκη για την άμεση ανταπόκρισή του να τον ενημερώσει για τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας αλλά και για την εξειδίκευση των νέων μέτρων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα