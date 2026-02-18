Κ. Τασούλας: Η φιλία Ελλάδας- Αρμενίας αποτελεί τη βάση για ένα ελπιδοφόρο μέλλον

«H Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει με συνέπεια τις προσπάθειες της Αρμενίας για προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του Προέδρου της Αρμενίας Βαχάγκν Χατσατουριάν.

Όπως σημείωσε «σε μία εποχή ραγδαίων γεωπολιτικών αλλαγών και αμφισβήτησης της διεθνούς έννομης τάξης, όπως ισχύει από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, πιστεύουμε ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την οριστική και δίκαιη επίλυση ένοπλων συρράξεων».

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι «χαιρετίζουμε τις συμφωνίες της 8ης Αυγούστου 2025 μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες θα μπορούσαν, εφόσον εφαρμοσθούν με καλή πίστη, να μεταμορφώσουν τον Νότιο Καύκασο, από μία εστία συγκρούσεων και πολέμου, σε μία περιοχή ειρήνης και ευημερίας».

Ευχαρίστησε, επίσης, τον Πρόεδρο της Αρμενίας για την στάση αρχών και την υποστήριξη της χώρας του προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τις προσπάθειες επίτευξης συνολικής λύσης του Κυπριακού, το οποίο παραμένει επί 51 και πλέον έτη, ένα διεθνές πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής. «Μιας λύσης που πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Ααποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, χωρίς στρατεύματα κατοχής και αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε, ακόμη, ότι «η Ελλάδα επιδιώκει πάντα σχέσεις καλής γειτονίας και επίλυσης των προβλημάτων στη βάση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαίου και δη του Δικαίου της Θάλασσας» και προσέθεσε ότι «σε αντίθεση, με αναθεωρητικά δόγματα που εμποδίζουν την επικράτηση συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας, θεωρούμε ότι ο καλόπιστος διάλογος είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει την ευρύτερη περιοχή μας σε μία νέα εποχή πραγματικής ειρήνης και ευημερίας».

Υπογράμμισε την πεποίθησή του ότι «η ευρωπαϊκή πορεία θα συμβάλει σημαντικά στην δημοκρατική ανάπτυξη, στην κοινωνική πρόοδο και στην οικονομική ευημερία των χωρών της ευρύτερης γειτονιάς μας» και συμπλήρωσε: «Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνουμε με ικανοποίηση την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην Αρμενία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία πορεία την οποία η Ελλάδα έχει στηρίξει -και θα συνεχίσει να στηρίζει- έμπρακτα και ουσιαστικά».

Υποστήριξε, ακόμη, ότι η Αρμενία αποτελεί έναν φυσικό εταίρο της Ευρώπης, λόγω της προσήλωσης της χώρας στις δημοκρατικές αρχές και στις μεταρρυθμίσεις, αλλά και διότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των ευρωπαϊκών πνευματικών παραδόσεων. «Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την επικείμενη διοργάνωση από την Αρμενία, στις αρχές Μαΐου, της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας αλλά και της πρώτης Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Αρμενίας».

Ειδική αναφορά, έκανε και στην πολύτιμη σημασία της δυναμικής αρμενικής κοινότητας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στον Ελληνισμό της Αρμενίας, ο οποίος έχει βαθιές ιστορικές ρίζες στην περιοχή. Όπως είπε, «σε αυτές τις ταραγμένες εποχές, οι στενοί ανθρώπινοι δεσμοί αποτελούν τις πιο σταθερές και ανθεκτικές γέφυρες μεταξύ των χωρών μας» και ευχήθηκε στον φίλο αρμενικό λαό ευημερία και ευόδωση των εθνικών του προσδοκιών.

Ο κ. Τασούλας υπενθύμισε, ότι «κατά τον ιστορικό τους βίο, πάνω σε σταυροδρόμια ηπείρων και πολιτισμών, οι Έλληνες και οι Αρμένιοι έχουν αντιμετωπίσει υπαρξιακές απειλές, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα και διαφυλάσσοντας με θάρρος και υπερηφάνεια την ταυτότητα και την υπόστασή τους».

Ωστόσο, παρατήρησε, ότι «η φιλία των χωρών μας δεν περιορίζεται μόνον στο παρελθόν αλλά αποτελεί τη βάση για ένα ελπιδοφόρο μέλλον». «Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε σε βαθύτερη συνεργασία σε όλους τους τομείς των διμερών μας σχέσεων, στην οικονομία, στην ενέργεια, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στην καινοτομία» κατέληξε.

Αντιφώνηση του Προέδρου Αρμενίας

Ο Πρόεδρος της Αρμενίας Βαχάγκν Χατσατουριάν,κΚατά την αντιφώνησή του, αφού ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα για τη θερμή υποδοχή μια φιλοξενία, τόνισε ότι «η Αρμενία και η Ελλάδα συνδέονται με μια φιλία που πηγάζει από τα βάθη των αιώνων», που είναι «βασισμένη όχι μόνο στην ιστορική μνήμη, αλλά και σε κοινές αξίες πολιτισμού». «Είμαστε δύο αρχαία έθνη. Η ιστορία μας ανάγεται στα πρώτα στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, έχουμε επανειλημμένα αποδείξει τη δέσμευσή μας στην ελευθερία, την αξιοπρέπεια και το δημιουργικό ανθρώπινο πνεύμα» προσέθεσε.

Ειδικότερα, υποστήριξε, ότι «η Ελλάδα προσέφερε στην ανθρωπότητα την ιδέα της δημοκρατίας, τα θεμέλια της φιλοσοφίας και της επιστήμης» ενώ «η Αρμενία -η πρώτη χώρα που ανακήρυξε τον Χριστιανισμό ως επίσημη κρατική θρησκεία- διαδραμάτισε τον δικό της ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς». «Κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι λαοί μας συνέβαλαν επίσης στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής, της επιστήμης, των τεχνών και του πολιτισμικού διαλόγου, συχνά λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Για εμάς, αυτές οι αξίες δεν αποτελούν απλώς ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ζωντανό οδηγό για τις πολιτικές και κοινωνικές μας επιλογές στο παρόν και στο μέλλον» τόνισε και προσέθεσε:

«Μαζί, οι λαοί μας αντιμετώπισαν και δύσκολες προκλήσεις. Η αναζήτηση της ιστορικής δικαιοσύνης, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανάγκη πρόληψης των γενοκτονιών αποτελούν για εμάς συλλογικό ηθικό καθήκον».

Χαρακτήρισε την επίσκεψή του στη χώρα μας ως ακόμη ένα ορόσημο για την περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων Αρμενίας-Ελλάδας. «Χαιρόμαστε που βλέπουμε τη διμερή συνεργασία να διευρύνεται σταθερά στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, της άμυνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μας θέτουν στέρεες βάσεις για την αναβάθμιση της συνεργασίας μας σε ένα νέο επίπεδο στρατηγικής εταιρικής σχέσης» υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, η προώθηση επενδυτικών σχεδίων και η ανταλλαγή εμπειριών στους τομείς της καινοτομίας και των υψηλών τεχνολογιών και σημείωσε: «Η Αρμενία ενδιαφέρεται να διευρύνει τη συνεργασία με την Ελληνική Δημοκρατία στους τομείς της δικαιοσύνης, της ενέργειας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των έργων διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας. Είμαι πεπεισμένος ότι με κοινές προσπάθειες μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για την ευημερία των χωρών και των λαών μας».

Στο ίδιο πλαίσιο, παρατήρησε, ότι «οι χώρες μας υποστηρίζουν τη σταθερότητα και την ειρήνη στις αντίστοιχες περιοχές τους».

«Η Αρμενία εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεπή στήριξη της Ελλάδας για την εδραίωση της ειρήνης στον Νότιο Καύκασο και για την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Πιστεύουμε ότι ο διάλογος, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συνεργασία αποτελούν τον καλύτερο δρόμο για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας» σημείωσε και κατέληξε:

«Οι σχέσεις μεταξύ Αρμενίας και Ελλάδας υπερβαίνουν τα επίσημα έγγραφα και τις συνθήκες. Εδράζονται στους πολιτισμικούς και ιστορικούς δεσμούς μας, καθώς και στη βαθιά αμοιβαία εκτίμηση των λαών μας. Η αρμενική κοινότητα στην Ελλάδα και η ιδιαίτερα σεβαστή ελληνική κοινότητα στην Αρμενία αποτελούν ζωντανές γέφυρες της φιλίας μας».