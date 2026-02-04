Κ. Τασούλας για την τραγωδία στη Χίο: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες στο ναυάγιο στη Χίο και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη».

Στους 15 (11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες) ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών από τη σύγκρουση σκάφους που μετέφερε μετανάστες με πλωτό του Λιμενικό Σώμα, το βράδυ της Τρίτης, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, ανοιχτά της Χίου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.