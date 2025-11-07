Κ. Σκρέκας στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ: Η συνεργασία κυβέρνησης με αυτοδιοίκηση αλλάζει την Ελλάδα

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη.



Ο κ. Σκρέκας τόνισε πως οι πολιτικές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση από το 2019, ενισχύουν ουσιαστικά τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναφέρθηκε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, ως «καθρέφτη του τι συμβαίνει στην Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι «τα τελευταία έξι χρόνια έχει σημειωθεί έντονη οικοδομική και οικονομική ανάκαμψη», ενώ σημείωσε πως «η Αλεξανδρούπολη έχει μεταμορφωθεί σε έναν ενεργειακό κόμβο, ο οποίος είναι καθοριστικός για την ενεργειακή σταθερότητα ολόκληρης της νοτιοανατολικής Ευρώπης».



Υπογράμμισε πως η συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης, αλλάζει την Ελλάδα, καθώς «μέσα από τη συντονισμένη προσπάθεια Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημοτικών αρχών, μπορεί να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος, με στόχο την ευημερία των πολιτών».