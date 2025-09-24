Κ. Μπακογιάννης: Ο Λόφος του Στρέφη έχει ανάγκη από ουσιαστικές παρεμβάσεις

Για εγκατάλειψη του Λόφου του Στρέφη και για ανάγκες που ξεπερνούν τη διαχείριση του κυλικείου Εξωστρεφή, κάνει λόγο ο Κώστας Μπακογιάννης, μετά την ενημέρωση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για το ζήτημα αυτό στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» αναφέρθηκε στην «ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων», λέγοντας πως «το θέμα αυτό έχει κριθεί πλέον στη συνείδηση των Αθηναίων».

Ενώ διερωτήθηκε, μεταξύ άλλων, «πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με το περίφημο plan b, το οποίο είχατε πει ότι θα φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο;».

«Πότε επιτέλους η δημοτική Αρχή θα ενημερώσει τις Αθηναίες και τους Αθηναίους για το αν έχει τελικά ένα συνολικό σχέδιο και πώς προχωρά αυτό το σχέδιο; Πότε θα γίνουν τα απαραίτητα για την ασφάλεια του Λόφου έργα; Πότε θα γίνει η ανάπλασή του; Πώς θα γίνει; Με τι μελέτη και με τι προϋπολογισμό;

Σχετικά με τη διαχείριση του κυλικείου γεννώνται επίσης τα εξής ερωτήματα: Πώς εννοεί η δημοτική Αρχή τους κοινωνικούς φορείς, που καλεί να διαχειριστούν τον Εξωστρεφή; Με ποια κριτήρια θα λάβει την απόφαση ο δήμος, αλλά και με ποια νομική βάση», ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης.

Τέλος, η παράταξη του κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε την ενημέρωση «κενή περιεχομένου, αλλά γεμάτη από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα».