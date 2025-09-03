Κ. Μπακογιάννης: Ο δήμος Αθηναίων κλείνει το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» υποστηρίζει πως ο δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται να κλείσει το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου. Με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι ο δήμος αρνείται να καλύψει το μίσθωμα του ακινήτου ή και να αναζητήσει εναλλακτικό χώρο στέγασης.

Αρχικά αναφέρει η ανακοίνωση: «Η δημοτική Αρχή αποφάσισε, εν κρυπτώ και χωρίς παραμικρή εξήγηση, τον τερματισμό της λειτουργίας του Υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου, στην οδό Αλικαρνασσού».

Και στη συνέχεια τονίζει: «Με τον δήμο Αθηναίων να αρνείται να καλύψει το μίσθωμα του ακινήτου ή και να αναζητήσει εναλλακτικό χώρο στέγασης, μία κρίσιμη κοινωνική δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, κατεβάζει ρολά, στερώντας από την πόλη δεκάδες κλίνες για τη φιλοξενία αστέγων.

Την ώρα που η αστεγία βρίσκεται σε έξαρση, 50 συνάνθρωποι μας μένουν ξανά στο δρόμο. Χάνονται πολύτιμες κλίνες, συρρικνώνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες και διαρρηγνύεται το δίκτυο προστασίας που χτίστηκε με κόπο, σε συνεργασία με οργανώσεις και φορείς. Αντί να ενισχύσει αυτό το δίκτυο, η σημερινή διοίκηση το αποδυναμώνει.

Η ανικανότητά της τη φέρνει στο σημείο να ζητά από τους ίδιους ανθρώπους στους οποίους στερεί μια ολόκληρη δομή, να διαχειριστούν τμήμα του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, επειδή η ίδια δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Η εύκολη λύση για τον κ. Δούκα είναι να μικραίνει ό,τι δεν μπορεί να χειριστεί».

Και καταλήγει: «Πρόκειται για ακόμη μια οπισθοχώρηση από το κρίσιμο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι ρητορική, είναι πράξη. Και εκεί κρίνεται το "προοδευτικό πρόσημο" που επικαλείται. Στα λόγια προοδευτικός, στις πράξεις ανάλγητος».