Για «απραξία εις βάρος των Αθηναίων» κατηγόρησε ο Κώστα Μπακογιάννης, μέσω ανάρτησής του στο X, τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα και τον κανονισμό κυκλοφορίας.
«Κύριε Δούκα στις 5/5 ανακοινώσατε το σχέδιο. Στις 25/6 τη διαβούλευση. Σήμερα έχουμε 3/11. Πέρασαν 6 μήνες και μια σεζόν και το σκέφτεστε ακόμη;», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη
Κύριε Δούκα στις 5/5 ανακοινώσατε το σχέδιο. Στις 25/6 τη διαβούλευση. Σήμερα έχουμε 3/11. Πέρασαν 6 μήνες και μια σεζόν και το σκέφτεστε ακόμη; Αυτό ονομάζεται στην καλύτερη περίπτωση απραξία εις βάρος των Αθηναίων.
Κύριε Δούκα στις 5/5 ανακοινώσατε το σχέδιο.— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) November 3, 2025
Στις 25/6 τη διαβούλευση.
Σήμερα έχουμε 3/11.
Πέρασαν 6 μήνες και μια σεζόν και το σκέφτεστε ακόμη;
Αυτό ονομάζεται στην καλύτερη περίπτωση απραξία εις βάρος των Αθηναίων.