Για «απραξία εις βάρος των Αθηναίων» κατηγόρησε ο Κώστα Μπακογιάννης, μέσω ανάρτησής του στο X, τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα και τον κανονισμό κυκλοφορίας.

«Κύριε Δούκα στις 5/5 ανακοινώσατε το σχέδιο. Στις 25/6 τη διαβούλευση. Σήμερα έχουμε 3/11. Πέρασαν 6 μήνες και μια σεζόν και το σκέφτεστε ακόμη;», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

