Μπακογιάννης κατά Δούκα για πατίνια: Ανακοινώσατε το σχέδιο στις 5 Μαΐου - Πέρασαν έξι μήνες και ακόμη το σκέφτεστε;
03/11/2025 • 18:02
03/11/2025 • 18:02
Για «απραξία εις βάρος των Αθηναίων» κατηγόρησε ο Κώστα Μπακογιάννης, μέσω ανάρτησής του στο X, τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα και τον κανονισμό κυκλοφορίας. 

«Κύριε Δούκα στις 5/5 ανακοινώσατε το σχέδιο. Στις 25/6 τη διαβούλευση. Σήμερα έχουμε 3/11. Πέρασαν 6 μήνες και μια σεζόν και το σκέφτεστε ακόμη;», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. 

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

Κύριε Δούκα στις 5/5 ανακοινώσατε το σχέδιο. Στις 25/6 τη διαβούλευση. Σήμερα έχουμε 3/11. Πέρασαν 6 μήνες και μια σεζόν και το σκέφτεστε ακόμη; Αυτό ονομάζεται στην καλύτερη περίπτωση απραξία εις βάρος των Αθηναίων.

