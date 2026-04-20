Κ. Μπακογιάννης: Κανονικότητα η εγκατάλειψη στην πόλη
20/04/2026 • 19:03
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πηγή Άρθρου
Για «καταιγισμό καταγγελιών» πολιτών, στο Παρατηρητήριο Καθημερινότητας της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», έκανε λόγο στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Κανονικότητα η εγκατάλειψη στην πόλη», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, και μίλησε για «παρεμβάσεις κατοίκων από κάθε γειτονιά, που καταγράφουν μια εικόνα εκτεταμένης υποβάθμισης». Ενδεικτικά ανέφερε:

  • Εθνικός Κήπος: σοβαρά ζητήματα αποκομιδής απορριμμάτων
  • Άγιος Παύλος (Παλαιολόγου): έντονα προβλήματα καθαριότητας
  • Κουκάκι (Νότη Μπότσαρη): διαλυμένο πεζοδρόμιο
  • Ακρόπολη (Πλατεία Λαζαράτου): σπασμένα και επικίνδυνα πλακάκια
  • Παγκράτι (Πολυδάμαντος, Δαμάρεως, Υμηττού και ευρύτερα): εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια
  • Βοτανικός (Χαρτεργατών & Αγίου Πολυκάρπου): κατεστραμμένο οδόστρωμα
  • Κάτω Πετράλωνα (Πλατεία Αγίας Αικατερίνης): καταγγελίες για καταλήψεις δημόσιου χώρου
  • Βοτανικός (Ορφέως): εικόνα πλήρους εγκατάλειψης από απορρίμματα
  • Κολωνός (Οδός Πύλου): έλλειψη φωτισμού
  • Σεπόλια (Δυρραχίου και Γράμμου): επικίνδυνες λακκούβες και σπασμένα πεζοδρόμια
  • Πατήσια (Θεοτοκοπούλου): κατεστραμμένη άσφαλτος
  • Πατήσια (Πάρκο Φιξ): σοβαρό πρόβλημα φωτισμού
  • Άγιος Παντελεήμονας: παζάρι χωρίς σαφές πλαίσιο λειτουργίας
  • ΚΕΠ Πατησίων: χρόνος αναμονής 193 λεπτά, παρά τις προσπάθειες εργαζομένων
  • Αμπελόκηποι (Λάκωνος): πλημμυρικά φαινόμενα με την παραμικρή βροχή
  • Κολυμβητήριο Γουδή: σοβαρές ελλείψεις βασικού εξοπλισμού
  • Αμπελόκηποι (Τσοπανάκου): πλήρης εγκατάλειψη πρασίνου.

«Οι γειτονιές απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα», είπε ο κ. Μπακογιάννης και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή θα πρέπει να προσγειωθούμε και να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί καλά τα μεγάλα τα λόγια, τα ωραία, τα θεωρητικά, αλλά υπάρχει μία ζωή στην πόλη, η ζωή των Αθηναίων, την οποία όλοι πρέπει να σεβόμαστε».

