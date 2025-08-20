Για συλλήψεις εμπρηστών

Ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους προκαλούν πυρκαγιές και απειλούν ζωές και περιουσίες, τονίζοντας ότι η ατιμωρησία τους τελειώνει, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος, όπως σημειώνει, φέτος μόνο έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανάρτηση του στο TikTok, δεν θα υπάρξει ανοχή για όσους θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες, και τονίζει «αντίπαλός μας δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση, αλλά και ο ανθρώπινος παράγοντας».

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Ήξερες ότι φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση; Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων.

Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας.

Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Η Πολιτεία δεν θα επιστρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».

Κάντε κλικ στη φωτογραφία να δείτε το βίντεο