Κ. Κυρανάκης για Λυμπερόπουλο: Ιδού ποιανού τα συμφέροντα εκπροσωπεί

Σε παρέμβασή του στη δημόσια τηλεόραση, ο υφυπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εξαπέλυσε συνολική επίθεση κατά της στάσης του προέδρου των αυτοκινητιστών ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος, συνδέοντάς την ευθέως με συγκεκριμένα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Όπως ανέφερε, η ρητορική του Λυμπερόπουλου «δεν είναι τυχαία», αλλά αντανακλά την εκπροσώπηση ομάδων που πλήττονται από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και τις ευρύτερες αλλαγές στον τομέα των μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για εμπόρους και εισαγωγείς ταξί με κινητήρες εσωτερικής καύσης, για παράγοντες της αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς και για εταιρείες που έχουν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό αδειών και ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με οικονομικές πιέσεις στο νέο περιβάλλον.

Το βασικό μήνυμα της τοποθέτησής του ήταν σαφές: κατά τον ίδιο, οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται σε επαγγελματικές ανησυχίες των οδηγών ταξί, αλλά συνδέονται με ένα οργανωμένο πλέγμα συμφερόντων που επιδιώκει να επιβραδύνει ή και να ανακόψει τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.