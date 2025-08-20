Κ. Κατσαφάδος: Από σήμερα οι αιτήσεις των πολιτών για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών

Από σήμερα, 20 Αυγούστου οι πολίτες μπορούν να μεταβούν στους οικείους δήμους τους και να αιτηθούν τα χρήματα για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων αναγκών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8.

«Η διαδικασία με τις αυτοψίες έχει ολοκληρωθεί. Τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών με τα κλιμάκια τους μετέβησαν στις πληγείσες περιοχές, σε όλες, έχει γίνει πλήρης καταγραφή με βάση τα στοιχεία τα οποία τους έδωσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έγινε επιτόπια καταγραφή και κάναμε τις συσκέψεις με τους τοπικούς παράγοντες, με τον Δήμο και με την Περιφέρεια, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα σφιχτό πλαίσιο, να μειώσουμε τις ημερομηνίες γύρω από την όλη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει για την καταβολή των αποζημιώσεων. (…)



Από σήμερα, 20 Αυγούστου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου μαζί με το δελτίο της αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 τους, οι πολίτες μπορούν να πάνε στο Δήμο να κάνουν μια αίτηση. Μετά την 1η Σεπτεμβρίου θα σταλούν στο υπουργείο όλα αυτά τα έγγραφα, θα μας στείλουν οι δήμοι τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα, ούτως ώστε να κάνουμε έναν έλεγχο εμείς και μετά να αποστείλουμε τα χρήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος.

«Αυτά τα χρήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή είναι 2, 4 και 6 χιλιάρικα ανάλογα με την διαβάθμιση την οποία έχει η ζημιά στο σπίτι του καθενός, για τα πράσινα είναι δύο χιλιάρικα, για τα κίτρινα είναι τέσσερα, για τα κόκκινα είναι έξι χιλιάδες και είναι 600€ το επίδομα πρώτων αναγκών.

Και φυσικά για τους πολίτες, οι οποίοι είναι κίτρινα και κόκκινα τα σπίτια τους έχουν την δυνατότητα από σήμερα, από την επόμενη ημέρα, να νοικιάσουν ένα σπίτι, ξεκινάει το ποσό της επιδότησης πάνω στο ενοίκιο από 300 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 500, ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει η οικογένεια και φυσικά μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχει βγει για την οριοθέτηση των περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί, θα μπορέσει να καταθέσει μία αίτηση μαζί με μία άδεια για την επισκευή για την ανακατασκευή του κτιρίου του, όπου το ποσοστό της επιδότησης του κράτους φτάνει το 80%» συμπλήρωσε.

Ως προς την κριτική που έχει γίνει για τη χρήση του 112 και τη συζήτηση που ανοίγει για τις περιουσίες που διακινδυνεύονται, ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε πως «δυστυχώς δεν βιώνουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

«Την κλιματική κρίση την παντρευτήκαμε, είναι εδώ, δημιουργεί πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, βλέπετε τα αποτελέσματά της, τα οποία είναι τραγικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε από την πλευρά μας είναι να προστατευόμαστε και να θωρακιζόμαστε όλο και περισσότερο. Ξέρετε ότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός και αυτό το οποίο οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε εμείς είναι κάθε χρόνο να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνικές οι οποίες έρχονται, να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, να ακούμε τους ειδικούς, να ακούμε τους επιστήμονες, να ενισχύουμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε έμψυχο δυναμικό και σε μέσα και από κει και πέρα να προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να μην χαθεί ούτε μια ανθρώπινη ζωή. Νομίζω ότι το 112 έχει συμβάλει καταλυτικά πάνω σε αυτό. Μετά βέβαια είναι να διαφυλάξουμε τις περιουσίες των ανθρώπων και φυσικά να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον.

Προσπαθούμε κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες να το κάνουμε αυτό και δίνουμε μια καθημερινή μάχη. (…)

Επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ επικίνδυνο εχθρό, και επειδή είναι άνιση μάχη τις περισσότερες φορές λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε να δεσμευτούμε ότι ξαφνικά μπορεί να υπάρξουν κάποιες ριπές ανέμων, οι οποίοι να αντιστρέψουν την πορεία μιας πυρκαγιάς και από εκεί που δεν φαίνεται κινδυνεύει ένα σπίτι, μία κατοικία ή ένας οικισμός, ξαφνικά να βρεθούμε και να κινδυνεύουμε και να μην έχει εκκενωθεί ένας οικισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει σώσει ζωές».

«Στη ζυγαριά δεν μπαίνει μέτρο σύγκρισης σε αυτό το πράγμα. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι μία αξία ανεκτίμητη, μπροστά σε οποιαδήποτε περιουσία. Και νομίζω ότι αυτό κάθε άνθρωπος το αντιλαμβάνεται και συμφωνεί γύρω από αυτό το ζήτημα» συμπλήρωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Ως προς το γεγονός ότι υπάρχουν πολίτες που καταγγέλλουν ότι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να προστατέψουν τις περιουσίες τους, ο κ. Κατσαφάδος σημείωσε:

«Όταν έχουμε πύρινο μέτωπο πολλών χιλιομέτρων, δεν μπορεί να υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα σε κάθε δέκα μέτρα. Αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό και αυτό έχει να κάνει με την επιχειρησιακή λειτουργία της Πυροσβεστικής, όπου προφανώς εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω, υπάρχουν ειδήμονες οι οποίοι ξέρουν καλύτερα και είναι ικανότατα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία αυτοί καθορίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης και καταπολέμησης της φωτιάς και φυσικά πού θα στήσουν τη γραμμή άμυνάς τους, πού θα βάλουν τα πυροσβεστικά οχήματα και πού θα βάλουν τις ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ειδικοί όλοι για όλα.

Αυτή τη δουλειά είναι επιφορτισμένοι να την κάνουν τα ανώτατα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Να σας ενημερώσω ότι παντού και σε όλες τις πυρκαγιές υπήρχε ανώτατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, ο οποίος πήγαινε επιτόπου για να συντονίσει τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.

Σε όλες τις πυρκαγιές υπήρχε μεταφορά οχημάτων, μεταφορά προσωπικού, συντονισμός και συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας, των ενόπλων δυνάμεων, των εθελοντών, οι οποίοι βοήθησαν καταλυτικά και πρέπει να τους πούμε συγχαρητήρια του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό αν θέλετε είναι μια κατάκτηση, μια κατάκτηση για τη χώρα, το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο υπάρχει πλέον».

Ερωτηθείς τέλος αν επιχειρησιακά άρα, φαίνεται να λειτούργησε η διαχείριση των πυρκαγιών ορθά, ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε ότι:



«Προφανώς και αν υπήρχαν κάποιες αστοχίες υπηρεσιακές, αυτές θα κριθούν, θα ελεγχθούν και θα κριθούν». «Από κει και πέρα δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος έχω το know how για να κρίνω αν γίνανε και πού υπήρξαν τα λάθη. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι αρμόδιοι για αυτό το πράγμα και φυσικά μετά από κάθε πυρκαγιά, ακολουθούνται κι άλλες δύο διαδικασίες. Το πρώτο έχει να κάνει με το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το οποίο πηγαίνει για να δει πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά, πώς έγινε αυτή η πυρκαγιά, πώς ξέσπασε αυτή η εστία φωτιάς. Και το δεύτερο βέβαια είναι να ελέγξουν και να δουν αν όντως το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο εφαρμόστηκε ήταν αποδοτικό, ήταν λειτουργικό και αν δεν ήταν, να αποδοθούν ευθύνες. (…)

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά στην Πάτρα, θα πρέπει να γνωρίζουν και εσείς αλλά και οι ακροατές σας ότι ξέσπασαν πέντε διαφορετικές φωτιές στην Πάτρα.

Εκτός από το ότι καιγόταν όλη η Δυτική Ελλάδα λόγω των καιρικών φαινομένων τα οποία επικρατούσαν και είχαμε χαρακτηρίσει, ήταν στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας και ήταν σε πλήρη επιφυλακή όλα τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ήταν σε επίπεδο κόκκινο, σε επίπεδο 5 όλη η Δυτική Ελλάδα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, θα πρέπει να σας πω ότι η φωτιά που ξέσπασε στην Πάτρα δεν ήταν μία. Ήταν πέντε διαφορετικές φωτιές σε απόσταση μισής με μίας ώρας η μία από την άλλη και φυσικά μία πάρα πολύ επικίνδυνη φωτιά, η οποία ξέσπασε στις δέκα η ώρα το βράδυ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνέχεια είχαμε αναδιάταξη δυνάμεων, συνεχώς υπήρχε αναδιάταξη δυνάμεων γιατί έπρεπε να ανταποκριθεί η Πυροσβεστική υπηρεσία σε όλα τα μέτωπα» τόνισε καταλήγοντας ο κ. Κατσαφάδος.