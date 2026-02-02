Κ. Καραμανλής από Καλαμάτα: Να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά

Στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, από την Καλαμάτα, όπου και βρέθηκε σήμερα καθώς ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της πόλης. Μεταξύ άλλων, ο Κώστας Καραμανλής μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πρώην πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει «να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

Απευθύνοντας χαιρετισμό προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καραμανλής είπε: «Βεβαίως να χαιρετίσω τον φίλο πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και στους ανθρώπους της. Γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρών για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες. Από σήμερα, φίλε Αντώνη, είμαστε και συντοπίτες».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε: «Η Ελλάδα έχει πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες. Που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις ηγεμονικές της βλέψεις. Και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας - Τουρκίας».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε, αφήνοντας σαφείς αιχμές, τονίζοντας: «Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μη στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Πάνω από όλα, να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού. Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά» είπε, λαμβάνοντας το πιο θερμό χειροκρότημα στην τελευταία φράση της ομιλίας του.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στις κάμερες ο κ. Σαμαράς σημείωσε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής. Η πόλη έχει, επίσης, σήμερα τη χαρά να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρούς, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί! Χρόνια πολλά!».

Η γιορτή της Υπαπαντής

Παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών έγινε στην Καλαμάτα η θρησκευτική γιορτή της Υπαπαντής. Μάλιστα, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος, απένειμε το Μετάλλιο της Υπαπαντής στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, στο πλαίσιο των θρησκευτικών εκδηλώσεων.

Ο μητροπολίτης είπε ότι ο Κώστας Καραμανλής τιμάται στη χώρα «αλλά και στην πόλη της Καλαμάτας με την ένταξη έργων υποδομών και πολιτισμού, αλλά κυρίως με τη σημαντική συμβολή του στην εδραίωση, ανάπτυξη και λειτουργία της πανεπιστημιακής σχολής στην πόλη επί πρωθυπουργίας του» και πρόσθεσε πως «τιμάται για τη σταθερότητα των θέσεων και απόψεών του σε ζητήματα εθνικού συμφέροντος».

Ακολουθεί η ομιλία Καραμανλή στην Καλαμάτα:

Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος καθώς η εορτάζουσα σήμερα την πολιούχο της Παναγία Υπαπαντή ιστορική πόλη της Καλαμάτας μου επιφυλάσσει αυτή την ξεχωριστή τιμή.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ο οποίος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανακήρυξή μου σε Επίτιμο Δημότη της πόλης. Τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της πρότασης. Η ευγνωμοσύνη μου για την απόφασή σας εδράζεται στην αιτιολόγησή της. Γιατί το πρώτο κίνητρό μου σε όλη την πορεία μου υπήρξε και παραμένει πάντα η προσφορά στον τόπο.

Χαίρομαι ακόμα ιδιαίτερα γιατί στη σημερινή μας συνάντηση βλέπω πολλούς καλούς και δοκιμασμένους στα δύσκολα φίλους. Μεταξύ αυτών θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον αγαπητό μας Πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο. Έναν επιφανή Μεσσήνιο, λαμπρό ακαδημαϊκό και πολιτικό με αξιοζήλευτη σταδιοδρομία, κορυφαίος σταθμός της οποίας ήταν η υποδειγματική θητεία του ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Φίλε Πρόεδρε, η παρουσία σας με τιμά ιδιαίτερα.

Και, βεβαίως, να χαιρετίσω τον φίλο πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και στους ανθρώπους της. Γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρών για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες. Από σήμερα, φίλε Αντώνη, είμαστε και συντοπίτες.

Κυρίες και κύριοι,

Προτεραιότητα όλων μας, πολιτών και, ιδιαιτέρως μάλιστα, πολιτικών ηγεσιών είναι, ή πρέπει να είναι, η αναζήτηση πεδίων συνεννόησης, τουλάχιστον στα αυτονόητα. Είναι το να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν. Να συζητάμε μεταξύ μας με καλή προαίρεση και ειλικρίνεια. Να καλύπτουμε αποστάσεις, να λειαίνουμε διαφορές, που πολλές φορές συντηρούνται και παρουσιάζονται ως τάχα ανυπέρβλητες από σκοπιμότητες και σχεδιασμούς ξένους προς το συμφέρον των πολιτών. Είναι ανάγκη να ξεφύγουμε από τις ακρότητες και την τοξικότητα που συχνά χαρακτηρίζουν τον δημόσιο βίο. Είναι ανάγκη να αποκαταστήσουμε την τραυματισμένη σήμερα εμπιστοσύνη στους θεσμούς και πρωτίστως στη Δικαιοσύνη. Είναι ανάγκη να πεισθούν οι πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα και μάλιστα η κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί προς όφελός τους και όχι προς όφελος των λίγων προνομιούχων. Είναι ανάγκη όσοι διακονούν τον δημόσιο βίο να εκπέμπουν ταπεινότητα και σεμνότητα και όχι αλαζονεία και αυταρέσκεια.

Σήμερα, πάντως, όλους εμάς μας ενώνει η Καλαμάτα.

Μια πόλη ιστορική, που πρώτη απελευθερώθηκε από τον οθωμανικό ζυγό, δύο ημέρες πριν από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Μια πόλη που με εφαλτήριο το λιμάνι της και διαπιστευτήρια τα εξαίρετης ποιότητας προϊόντα της μεσσηνιακής και πελοποννησιακής γης ανοίχτηκε στον κόσμο, συναλλάχθηκε με νέους πελάτες, φορείς νοοτροπιών και αντιλήψεων που μπολιάστηκαν με το ελληνικό δαιμόνιο, ευνοώντας τη δημιουργία μιας δυναμικής αστικής τάξης, που εν πολλοίς σημάδεψε την πορεία της.

Μια πόλη που δοκιμάστηκε από το παγκόσμιο οικονομικό κραχ των αρχών του 20ού αιώνα, τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και τον Εμφύλιο.

Μια πόλη που πέτυχε να ανακάμψει συμμετέχοντας στο εθνικό αναπτυξιακό θαύμα της δεκαετίας 1955-1965 και αξιοποιώντας αργότερα τα οφέλη της ένταξης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες.

Μια πόλη που δοκιμάστηκε το 1986 από τον ισχυρό σεισμό που άφησε πίσω του είκοσι νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Η Καλαμάτα για μια ακόμη φορά στάθηκε στα πόδια της. Με όραμα για το μέλλον, με σχέδιο, με επαρκή χρηματοδότηση η πόλη ενωμένη, ανασυγκροτήθηκε, επανασχεδιάστηκε, αξιοποίησε πόρους και ιδέες, έτσι ώστε σε σύντομο χρόνο να παρουσιάσει ένα νέο πρόσωπο. Δημόσια έργα μεγάλης κλίμακας στα οδικά δίκτυα όπως ο αυτοκινητόδρομος «Μορέας», και ο περιφερειακός της Καλαμάτας, στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών, αλλά και μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις με σημαντικότερη αυτή της Costa Navarino που υλοποίησε ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος προσέθεσαν στο κεφάλαιο της πόλης και της Μεσσηνίας σύγχρονες υποδομές που αφήνουν ήδη απτό αποτύπωμα.

Σήμερα η Καλαμάτα είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας που καταγράφει σταθερή αύξηση του πληθυσμού της.

Κυρίες και κύριοι,

Κρατώ στα χέρια μου αντίγραφο της ιστορικής διακήρυξης «προειδοποίηση της Μεσσηνιακής Συγκλήτου προς τις ευρωπαϊκές αυλές». Είναι το πρώτο διπλωματικό κείμενο της Ελληνικής Επανάστασης, από την πρώτη τοπική επαναστατική κυβέρνηση. Η Μεσσηνιακή Σύγκλητος συγκροτήθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας από προύχοντες και εξέχουσες προσωπικότητες της περιοχής, έχοντας ως αποστολή της την οργάνωση και τον συντονισμό του Αγώνα, τη διοίκηση των απελευθερωμένων περιοχών και την ενημέρωση των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Η διακήρυξη-έκκληση προς τα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια για συμπαράσταση και αρωγή στηριζόταν στην πεποίθηση των επαναστατημένων Ελλήνων ότι η Ευρώπη έχει ιστορική μνήμη ώστε να αναγνωρίζει πως η ίδια η ύπαρξή της βασίζεται στα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες της Αρχαίας Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι,

Διακόσια πέντε χρόνια μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και τη Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου η Ελλάδα βρίσκεται προφανώς σε πολύ ευνοϊκότερη θέση για να αντιμετωπίζει τα εθνικά της ζητήματα. Έχοντας πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες. Που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις ηγεμονικές της βλέψεις. Και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας.

Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μη στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Πάνω απ' όλα, να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού. Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά.

Κυρίες και κύριοι,

Θέλω για μια ακόμη φορά να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την ανακήρυξή μου σε επίτιμο δημότη της Καλαμάτας. Τη θεωρώ ως μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει.

Θερμά σας ευχαριστώ.