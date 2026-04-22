Κ. Αχ. Καραμανλής: Αβάσιμα τα όσα μου καταλογίζονται, είμαι αθώος και θα το αποδείξω

«Για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός. Έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επερχόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχω απέναντι στο εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου και στην παράταξή μου» τόνισε ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από τη δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως είναι πιστός στον όρκο του βουλευτή και τόνισε πως «προσωπικά αυτό τον όρκο είμαι αποφασισμένος να τον τηρώ και να τον τιμώ, έως την τελευταία ημέρα που θα είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου».

Τα όσα μου καταλογίζονται, υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής «είναι αβάσιμα, επειδή δεν τέλεσα καμία αξιόποινη πράξη, επειδή είμαι αθώος αι θα αποδείξω την αθωότητά μου όταν κληθώ στις αρμόδιες Αρχές, γι' αυτό σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου».

Για τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία που τον αφορούν είπε ότι, όπως σημείωσε και στο Υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, «υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα» αλλά «αυτό που αξίζει να ξέρετε, είναι ότι πουθενά, πουθενά, δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δική μου είτε συνεργατών μου» και σχολίασε: «Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία!».

Ειδικότερα, είπε ο κ. Καραμανλή ότι η υπόθεση αφορούσε την απόρριψη για τυπικούς λόγους των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσής τους» και αυτή «πραγματοποιήθηκε αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στο Νομο διαδικασία της ιεραρχικής προσφυγής».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι «προέρχεται από μια πολιτική σχολή σκέψης που προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα, από τον επαγγελματισμό της πολιτικής. Δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω, πως έναντι όλων προηγείται η πατρίδα και το κοινό καλό» προσθέτοντας ότι «δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό αλλά γιατί φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο και ενδεχόμενο αυτό ενοχλεί κάποιους» και «δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας».

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι «πολλές φορές στοχοποιήθηκαν όσοι με ψήφισαν, στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή με χειροκρότησαν. Κάποιοι πέσαν τόσο χαμηλά όπου έφτασαν να αμφισβητούν όχι μόνο την δική μου ηθική αλλά και ολόκληρης της ιστορικής παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή και αυτό σας ενοχλεί».