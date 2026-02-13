Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για ΣΣΕ

«Η αντιπολίτευση, με τη στάση της δείχνει ότι πολιτικά δεν "χαμπαριάζετε τίποτα" λέγοντας “όχι” σε αυτά που θέλουν εκατομμύρια εργαζόμενοι, σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όσους περιμένουν να καλυφθούν από τις διατάξεις της επεκτασιμότητας και της μετενέργειας των ΣΣΕ» ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» στην Ολομέλεια.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός χαρακτήρισε τη συζήτηση για την Κοινωνική Συμφωνία «αποκαλυπτική» λέγοντας πως «με εξαίρεση το ΚΚΕ που έχει κάποιες διαχρονικά συγκεκριμένες απόψεις, στα άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς ήσασταν εξαιρετικά ειλικρινείς και δεν προσπαθήσατε να κρύψετε τίποτα: λέτε ένα μεγαλοπρεπές “ΟΧΙ” στην εθνική Κοινωνική Συμφωνία, βάλλοντας στην ουσία κατά των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας. Λέτε ένα υποτιμητικό “ΟΧΙ” στους κοινωνικούς εταίρους, γεγονός που σας το επισήμαναν οι ίδιοι κατά την ακρόαση φορέων. Και συγγνώμη που σας το λέω, αλλά πολιτικά δεν "χαμπαριάζετε τίποτα" γιατί με τη στάση σας, αυτό που λέτε είναι ένα “ΟΧΙ” στα εκατομμύρια των εργαζόμενων, σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όσους περιμένουν να καλυφθούν από τις διατάξεις της επεκτασιμότητας και της μετενέργειας των ΣΣΕ».

Ο κ. Καραγκούνης επισήμανε ότι η επεκτασιμότητα όπως θεσπίζεται, είναι ευνοϊκότερη ακόμα και από εκείνη που προβλεπόταν στον εμβληματικό Νόμο του 1876/ 1990, της οικουμενικής κυβέρνησης, που είχε ψηφιστεί με συντριπτική, τότε, πλειοψηφία, καθώς πέρα της μείωσης του ποσοστού σε 40% από 50% που πρέπει να απασχολούν οι συμβεβλημένοι εργοδότες, υπάρχει και η πρόβλεψη να υπογράφει η ΓΣΕΕ και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι χωρίς κανένα πλαφόν ποσόστωσης.

Δηλαδή, είπε ο υφυπουργός, «οι εργαζόμενοι έχουν στα χέρια τους μια τεράστια εξουσία που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν». Για την μετενέργεια, ο κ. Καραγκούνης τόνισε «ότι πριν τα μνημόνια η προστασία έφτανε στο εξάμηνο από την ημέρα λήξης μια ΣΣΕ. Τώρα οι όροι εργασίας της συνεχίζουν να διατηρούνται χωρίς να μπορεί ο εργοδότης να μπορεί να τους τροποποιήσει μονομερώς, με συνέπεια οι εργαζόμενοι να αισθάνονται πράγματι ασφαλείς για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ».

Ο υφυπουργός επέκρινε την αντιπολίτευση, ότι στην ουσία αυτό που ζητάει είναι να απορρίψουμε αυτά τα οποία συμφώνησαν οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι, γιατί τα θέλουν, και μάλιστα «μας προτρέπετε να το αποσύρουμε. Τόσο τολμηροί είστε!». Χαρακτήρισε την στάση του ΠΑΣΟΚ «πραγματικά οξύμωρη» που δεν θα το ψηφίσει επί της Αρχής αλλά θα ψηφίσει κάποια άρθρα, καταλογίζοντάς του «πολιτική ζαλάδα» και πρόσθεσε: «Έτσι, πώς να μην κολλήσει η βελόνα». Ο κ. Καραγκούνης επισήμανε στο ΠΑΣΟΚ ότι οι εταίροι «σάς αποδόμησαν κατά την ακρόαση και σας διέλυσαν πολιτικά» και «μην μπερδεύεστε, δεν σας άδειασε η ΓΣΕΕ και ο κ. Παναγόπουλος, αλλά όλες οι παρατάξεις της ΓΣΕΕ που το ψήφισαν και όλη η αγορά».

Απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ο υφυπουργός είπε: «Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Όλοι μαζί τι είναι αυτό που μαζεύετε; Τέσσερα τοις εκατό, (ενν. στις δημοσκοπήσεις) άρα δεν έχετε και ιδιαίτερη επιρροή στο εργατικό κίνημα και αυτή είναι η πραγματικότητα».

Ο κ. Καραγκούνης απέδωσε το πολιτικό vertigo της αντιπολίτευσης στο γεγονός, όπως είπε, ότι «δεν περιμένατε ότι η υπουργός θα κατάφερνε αυτή την συμφωνία, εάν και θα έπρεπε να το περιμένετε πως μόνο εμείς (εν. η κυβέρνηση της ΝΔ) θα μπορούσε να το καταφέρει».

Σημείωσε επίσης, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ότι μετά τη μείωση της ανεργίας, την καλύτερη αγορά εργασίας που υπάρχει και μετά την επίτευξη και αυτής της συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, «πλέον δεν έχετε κανένα αφήγημά» για αυτό «και θέλετε και πάτε να στρέψετε τη συζήτηση αλλού».

Για την υπόθεση Παναγόπουλου, ο υφυπουργός είπε ότι «και ως δικηγόρος σημειώνω ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Το επικαλεστήκατε άλλωστε όλοι σας», αλλά αυτό που μας λέτε είναι «γιατί δίνονται κονδύλια στην ΓΣΕΕ και σε άλλα Ινστιτούτα φορέων;».Όμως αυτό είναι κάτι που δεν έγινε τώρα για πρώτη φορά. Γίνεται διαχρονικά και αυτό δεν είναι κανένας συμψηφισμός. Σχετικά με τη μεταφορά εθνικών πόρων για τα προγράμματα αυτά από το ΥΠΟΙΚ, είπε ότι αυτή ήταν η παρότρυνση της ΕΕ και πρόσθεσε: «Το ψηφίσατε και εσείς, όλα τα κόμματα. Δεν το καταψηφίσατε».

Ο έλεγχος που θα γίνει, ξεκαθάρισε ο κ. Καραγκούνης, «ασφαλώς θα είναι εκτεταμένος» και «εάν υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία στην διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης που διεξήχθη από τη ΓΣΕΕ και ενέκρινε το ΔΣ της διαπαραταξιακά όπως είπε ο κ. Παναγόπουλος, αυτό θα το βρει η Δικαιοσύνη».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας λέγοντας σχετικά με την τραγωδία στη βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ότι οι μόνες που έκαναν -και μάλιστα τέσσερις ελέγχους- ήταν η Ανεξάρτητη Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και το Εργατικό Κέντρο και σημείωσε πως «ενδιαφέρον έχει να δούμε τι έκαναν οι άλλες αρμόδιες Αρχές που είναι υπεύθυνες για εξειδικευμένους ελέγχους (όπως στις σωληνώσεις, εγκαταστάσεις κ.α)».

Η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Τρικάλων, είπε ο κ. Καραγκούνης, «μόνο στο νομό Τρικάλων έχει κάνει 1.200 ελέγχους, κυρίως σε επιχείρησης Α και Β Επικινδυνότητας και έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσους ελέγχους έχουν κάνει οι άλλοι αρμόδιοι φορείς».

Ο υφυπουργός Εργασίας απαντώντας στα σχόλια των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων είπε ότι τα Προγράμματα Κατάρτισης έτσι δινόντουσαν στη ΓΣΕΕ και στους εταίρους διαχρονικά, με ένα σύννομο τρόπο. Εάν ένας φορέας δεν ακολουθεί τη σύννομη διαδικασία, εδώ είναι οι Αρχές για το εντοπίσουν. Και για πρώτη φορά ήρθαν οι Αρχές και το εντόπισαν. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που έκανε η αναπληρωτής υπουργός Εργασίας κ. Αντωνοπούλου.

Για την στάση του ΚΚΕ είπε ότι «παίρνετε αυτό που σας αναλογεί από τη στάση σας, αλλά θα πρέπει να εξηγήσετε στο εργατικό Κίνημα γιατί δεν ψηφίζετε την μετενέργεια και την επεκτασιμότητα. Αυτό δεν ξέρω εάν είναι τιμή σας και καμάρι σας. Εγώ σας λέω απλά ότι οι εργαζόμενοι ζητάνε αυτές τις πολύ σημαντικές προστατευτικές διατάξεις. Στο τέλος και εσείς θα κάνετε το πολιτικό σας ταμείο».

Σχετικά με την μείωση των εργατικών ατυχημάτων, παρατήρησε ότι εμείς λάβαμε προστατευτικές διατάξεις, φέραμε αυστηροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο «αλλά εσείς δεν το ψηφίσατε».