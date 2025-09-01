Κ. Καραγκούνης: Δεν καταργείται το 8ωρο - Το ΠΑΣΟΚ ψάχνει αντιπολιτευτικό αφήγημα ενόψει ΔΕΘ

Ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά πως δεν καταργείται το 8ωρο απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

«Δεν καταργείται αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που βγάζει το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να δομήσει ένα αντιπολιτευτικό αφήγημα ενόψει της ΔΕΘ, που με χαρά θα ακούσουμε τις απόψεις των κομμάτων, αν θα ψηφίσουν πολύ θετικά μέτρα που θα αναγγείλει ο πρωθυπουργός.

Ακούω για «εργασιακό μεσαίωνα». Θα μπορούσε να πει κάνεις ότι υπάρχει «εργασιακός μεσαίωνας» όταν παίρνεις υτποκατώτατο μισθό, όταν παίρνεις κατώτατο 650 ευρώ και όχι 950 που θα είναι το 2027. Ο μέσος και ο κατώτατος μισθός έχουν ανέβει από 28 έως 35%. Εργασιακός μεσαίωνας είναι όταν δεν μπορείς να βρεις δουλειά.

Το 13ωρο είναι μία ώρα υπερωριακής απασχόλησης. Αυτά τα ζητήματα τα έχει λύσει η αγορά με κλαδικές συμβάσεις. Μπορείς να δουλέψεις σε έναν δεύτερο εργοδότη, θα μπορούσε να συμπληρωθεί το 13ωρο γιατί και εκεί υπάρχουν προϋποθέσεις πχ η 11ωρη ανάπαυση και ότι δεν μπορείς να δουλεύεις παραπάνω από 150 ώρες υπερωριακής απασχόλησης και δεν μπορείς να δουλεύεις παραπάνω από 48 ώρες τη βδομάδα. Αυτά δεν αλλάζουν», τόνισε στο MEGA.

Σχετικά με το γιατί έγιναν οι αλλαγές, σημείωσε: «Πρώτα απ΄όλα 40% παραπάνω το ημερομίσθιο. Αυτό δεν το λέει κανείς. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Πλέον έχουμε ψηφιακά εργαλεία και προστατεύουμε τους εργαζομένους. Παλιά ήταν εργασιακός μεσαίωνας όταν δεν πληρώνονταν τις υπερωρίες οι πολίτες. Δεν αλλάζει τίποτα στον νόμο, μόνο μία ώρα υπερωριακής απασχόλησης, ακούω απίθανα πράγματα», συμπλήρωσε ο κ. Καραγκούνης.