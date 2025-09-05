Κ. Χατζηδάκης στα εγκαίνια γραφείων της ΕΥ Ελλάδος: Η κυβέρνηση δίπλα στο επιχειρείν

Κ. Χατζηδάκης: στα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΕΥ Ελλάδος

Στα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΕΥ Ελλάδος στην οδό Κατούνη 14, στη Θεσσαλονίκη παρέστη το απόγευμα της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της παρουσίας της εταιρείας στην πόλη, από τις μεγαλύτερες διεθνώς στον τομέα της που συνδέεται με το επιχειρείν, την οικονομία και τον σύγχρονο τρόπο ανάπτυξης.

«Είναι αλήθεια ότι η Θεσσαλονίκη για κάμποσες δεκαετίες είχε μείνει πίσω σε έργα υποδομής σε σχέση τουλάχιστον με την Αθήνα. Εξίσου αλήθεια, όμως, είναι ότι τα τελευταία χρόνια το κενό έχει ξεκινήσει να καλύπτεται. Αναφέρομαι στο Μετρό το οποίο δεν είναι πια σχέδιο, είναι πραγματικότητα και σε μερικούς μήνες μόνο θα είναι πραγματικότητα και η επέκτασή του προς την ανατολική Θεσσαλονίκη, ήδη έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά δρομολόγια των συρμών.

Επίσης το Flyοver που για καιρό είχε απασχολήσει τους φορείς της πόλης είναι πια ένα δημόσιο έργο το οποίο προχωρεί με ταχείς ρυθμούς. Το ίδιο ισχύει για δύο νοσοκομεία, το ένα πιο προχωρημένο, ένα άλλο το οποίο είναι στα σκαριά», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηδάκης κάνοντας λόγο για «καλά νέα». «Μέσα στα καλά νέα είναι και η επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΥ στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΥ δεν χρειάζεται τη δική μου επιβεβαίωση για την διαδρομή της και την παρουσία της στα οικονομικά πράγματα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της, έναν τομέα άμεσα συνδεόμενο με τις επιχειρήσεις, τον σύγχρονο τρόπο ανάπτυξης και την οικονομία, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης..

«Η απόφαση της επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Θεσσαλονίκη είναι δείγμα υγείας για την ίδια την ΕΥ, είναι δείγμα υγείας της οικονομίας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα γιατί αν δεν υπήρχε έδαφος δεν θα αποφάσιζαν εταιρείες να επεκτείνουν εδώ τις δραστηριότητές τους και είναι επίσης θετικό για τους εργαζόμενους της εταιρείας και συνολικά της Θεσσαλονίκης» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης

«Η δική σας πρόοδος σε μεγάλο βαθμό συνδυάζεται με την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση μας είναι πάντοτε δίπλα στο επιχειρείν, θέλει ένα σύγχρονο επιχειρείν και η παρουσία εταιρειών όπως είναι η ΕΥ συμβάλλουν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση».έ