Κ. Χατζηδάκης: Η Γαλλία μάς δείχνει την αξία της πολιτικής σταθερότητας

Με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας χάρη στην κυβερνητική πολιτική, ενώ προειδοποίησε ότι η «λογική των λεφτόδεντρων» της αντιπολίτευσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις θυσίες των πολιτών τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τόνισε ότι η οικονομική πρόοδος της χώρας της επιτρέπει να δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε η κατάσταση στη χώρα να καλυτερεύει διαρκώς είναι η πολιτική σταθερότητα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

Μας διδάσκουν άραγε κάτι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Γαλλία; Τις ίδιες μέρες, εδώ στην Ελλάδα, η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις μεγάλες μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας και του περιορισμού της φοροδιαφυγής. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω την κρίση και έχει ανέβει αρκετά σκαλιά ψηλότερα.

Η Γαλλία, από την άλλη, έχει συγκεντρώσει εδώ και καιρό τα βλέμματα των αγορών, λόγω των δημοσιονομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει. Η κυβέρνηση της, η οποία επιχείρησε να βάλει τάξη στα δημόσια οικονομικά, με περικοπές δαπανών και άλλα έκτακτα μέτρα, κατέρρευσε. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά η στενή σχέση οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Το ζήσαμε και στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Και ξέρουμε ότι οι αγορές δεν είναι πρόθυμες να δείξουν επιείκεια απέναντι τις χώρες εκείνες που δεν μπορούν να νοικοκυρέψουν τα οικονομικά τους.

Σήμερα, όμως, η Ελλάδα: Αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μειώνει σταθερά το δημόσιο χρέος. Πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα – πέρσι και καθαρό πλεόνασμα. Την τελευταία περίοδο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Έχει λάβει όχι μόνο την επενδυτική βαθμίδα, αλλά και αναβαθμίσεις μέσα σ’ αυτή. Μεταξύ 2019-2024, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 64% και έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατομμύριο νέες δουλειές. Αυτή η εθνική επιτυχία δεν έτυχε, πέτυχε! Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής, που συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα με τις φιλοεπενδυτικές μεταρρυθμίσεις και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Και επιστρέφει τελικά στους πολίτες με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος. Όχι μόνο δεν έχουμε περικοπές, αλλά αυξήσεις δαπανών και μειώσεις φόρων!

Κι όμως, η «φιλεύσπλαχνη» αντιπολίτευση παραμένει προσκολλημένη στη λογική των λεφτόδεντρων, τάζοντας τα πάντα στους πάντες. Αυτοί θα μοιράσουν 13ο και 14ο μισθούς, 13η και 14η σύνταξη θα κόψουν το ΦΠΑ…! Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά; Είναι η συνταγή που πληρώσαμε πολύ ακριβά την περασμένη δεκαετία. Και είναι βέβαιο ότι αν ακολουθούσαμε ένα τέτοιο δρόμο, πέρα από τις αντοχές της οικονομίας και σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, τότε η χώρα θα έμπαινε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και νέες περιπέτειες. Αυτοί, λοιπόν, που παριστάνουν τους «προστάτες των φτωχών» είναι εκείνοι που θα έθεταν σε κίνδυνο τις θυσίες τους όλα αυτά τα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, διατρέχουμε και τον ακριβώς αντίστροφο κίνδυνο: Αν η χώρα δεν συνεχίσει να απολαμβάνει πολιτική σταθερότητα, τότε είναι βέβαιο πως αυτό θα οδηγήσει σε ύφεση στην οικονομία. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που δεν έχει κυβέρνηση ή που έχει μια τελείως αδύναμη κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να κάνει πράξη σύγχρονες και ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι έχουμε περιθώριο για τέτοιου είδους πειράματα;

Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση της ως μια σοβαρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή οικονομία. Αρκεί να μην αφήσουμε τον λαϊκισμό να υπονομεύσει όσα έχουμε πετύχει. Η πολιτική σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια πιο ισχυρή και πιο δίκαιη Ελλάδα!.