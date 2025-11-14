Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα δεν είχε ξανά τόσο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον μετά τη Μεταπολίτευση - Τα αιγοπρόβατα θα καταμετρώνται με τσιπάκια

Αναλυτικά την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων και την ευρύτερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks.

Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο αγροτικός τομέας εισέρχεται σε νέα, πιο θετική περίοδο, δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που δρομολογούνται στον τρόπο καταμέτρησης των αιγοπροβάτων. Όπως σημείωσε, «πλέον τα αιγοπρόβατα θα μετρώνται, θα καταμετρώνται με τσιπάκια, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε μέχρι τώρα, πάνω γραψίματα και λοιπά».

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των ενισχύσεων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να δοθεί η βασική ενίσχυση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Λόγω περιορισμένου χρόνου, όπως εξήγησε, εφαρμόζεται για φέτος ένα υβριδικό σύστημα, το οποίο δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στις δηλώσεις, αλλά θα λαμβάνει υπόψη «τα τιμολόγια γάλακτος που παρέδωσες, τα τιμολόγια κρέατος και τις ζωοτροφές που αγόρασες».

Από αυτά τα στοιχεία θα προκύπτει αλγόριθμος, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να ολοκληρωθούν ορθά οι πληρωμές των επιδοτήσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια σημειώνοντας ότι «θα τα καταφέρουμε και στον συγκεκριμένο τομέα», ενώ τόνισε πως μετά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου, το σύστημα θα αρχίσει να ομαλοποιείται.

Σε αναφορά του στον ΟΣΕ, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Πάλι δεν κάνω αναδρομή στο παρελθόν. Γνωρίζουμε τα προβλήματα. Τι έχουμε αυτή την ώρα; Έχουμε από τη μία πλευρά ανάταξη της βασικής σιδηροδρομικής γραμμής με προφανώς διπλή γραμμή, ηλεκτροκίνηση, τηλεδιοίκηση.

Όλη η γραμμή, με βάση τον σχεδιασμό και την επικαιροποίηση που κάνουμε και την ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα έχει τελειώσει το φθινόπωρο του 2026. Με την ολοκλήρωση των έργων το 2026 θα μπουν καινούργια τρένα και θα αυξηθούν. Τα τρένα αυτά, είτε καινούργια είτε αναβαθμισμένα, θα έχουν ταχύτητες που θα φτάνουν μέχρι και τα 200 km την ώρα».

Ακόμη, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης «ένα απρόσμενο δώρο», σημειώνοντας: «Το Ταμείο Ανάκαμψης, μην κρυβόμαστε, ήταν ένα απρόσμενο δώρο, ακόμα και μερικές μέρες πριν αποφασιστεί. Ήταν ένα μεγάλο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, λόγω του κορονοϊού».

Επισήμανε ότι ο σχεδιασμός του ήταν εξαιρετικά απαιτητικός: «Σχεδιάστηκε από τους λεγόμενους φρούγκα – τους τσιγκούνηδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – για να χαθούν λεφτά. Σε σχέση με το ΕΣΠΑ έπρεπε να έχεις τις ίδιες απορροφήσεις στο μισό χρόνο, άρα έπρεπε να τρέξεις με διπλάσιες ταχύτητες».

Για την τρέχουσα εικόνα των απορροφήσεων ανέφερε: «Αυτή την ώρα η Ελλάδα είναι πρώτη στις απορροφήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με το ΑΕΠ της και, σε απόλυτα ποσοστά, έκτη, έβδομη ή όγδοη. Με την επόμενη αίτηση θα ανέβουμε ακόμη πιο πολύ».

Συμπλήρωσε ότι οι ρυθμοί υλοποίησης εντείνονται όσο προχωρά το πρόγραμμα: «Στο Ταμείο Ανάκαμψης οι ρυθμοί αυξάνονται προς το τέλος. Τώρα γίνεται η τελευταία αναθεώρηση. Παρατηρούμε και συντονίζουμε την εξέλιξη και κεντρικά το κύριο βάρος στο Υπουργείο Οικονομικών και στον Νίκο Παπαθανάση, αλλά εγώ θεωρώ ότι το πράγμα πάει καλά».

Στη συνέχεια, έδωσε έμφαση στο μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα του Ταμείου: «Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει θετικό αποτύπωμα. Μέσα από αυτό προωθούμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις». Ως παράδειγμα ανέφερε τη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών: «Μία από αυτές ήταν η σύνδεση του POS με τις ταμειακές μηχανές. Αυτό πληρώθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό δεν έχει ένα χρώμα κοινωνικής δικαιοσύνης;».

Αναλύοντας την πορεία της οικονομίας την τελευταία εξαετία, σημείωσε: «Εκείνο που συμβαίνει τα τελευταία εξίμιση χρόνια είναι ότι έχουμε ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον που, θα μου επιτρέψετε να πω κύριε Κούτρα, ποτέ δεν είχαμε μετά τη Μεταπολίτευση στην Ελλάδα.

Έχουν γίνει θαρραλέα βήματα και στη μείωση της φορολογίας και στο εργατικό δίκαιο και στην απλοποίηση των αδειοδοτήσεων». Υπογράμμισε ωστόσο την ανάγκη λογοδοσίας: «Πρέπει οι πολίτες με την ψήφο τους να φροντίσουν να το εξασφαλίσουν και πριν από τους πολίτες να κάνουμε τη δουλειά μας για να μας ξαναψηφίσουν. Διότι αν δεν την κάνουμε, προφανώς θα το πληρώσουμε».

Σχετικά με τα δημοσιονομικά μεγέθη, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Είχαμε μεγάλη πρόοδο στη μείωση του χρέους, στη μείωση του ελλείμματος. Έχουμε όχι μόνο πρωτογενή πλεονάσματα – κανονικά πλεονάσματα – κανείς δεν το περίμενε». Τόνισε ότι ο επόμενος κύκλος συζήτησης πρέπει να αφορά «την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τον ανταγωνισμό».

Παρουσιάζοντας τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, επισήμανε: «Προχωρήσαμε, όταν ακόμα ήμουν Υπουργός Οικονομικών, στην υιοθέτηση των πιο προωθημένων φορολογικών κινήτρων. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να έχει τόσο προωθημένο πλαίσιο στον συγκεκριμένο τομέα όσο η Ελλάδα από το τέλος του 2023 και μετά. Και αυτό το πλαίσιο υπάρχει, μπορεί να το εκμεταλλευτεί οποιοσδήποτε. Βεβαίως, όλα αυτά δεν αποδίδουν από την πρώτη ημέρα, χρειάζεται χρόνος».

Για τη Δικαιοσύνη αναφέρθηκε στις χρόνιες καθυστερήσεις: «Οι παρατηρήσεις είναι πάρα πολύ σωστές. Είναι το μόνιμο παράπονο των ξένων επενδυτών αλλά και των Ελλήνων πολιτών, του καθενός για διαφορετικούς λόγους». Μίλησε, επίσης, για τον νέο δικαστικό χάρτη ως «μια τεράστια μεταρρύθμιση», η οποία θα επηρεάσει τη διεξαγωγή των δικών και τους σχετικούς κώδικες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη βιομηχανία: «Το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έχει ανέβει από το 11% το 2010–2019 στο 14% τώρα». Συμπλήρωσε ότι «από το 2019 μέχρι σήμερα μόνο στη βιομηχανία έχουν δημιουργηθεί 60.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας».

Κλείνοντας, ανέφερε: «Είτε είσαι δεξιός είτε είσαι αριστερός, αναγνωρίζεις ότι είναι μία κυβέρνηση που έχει πάρει τις μεταρρυθμίσεις επώμου και προχωρεί – με λάθη, εννοείται, αλλά πάντως κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε αυτόν τον τομέα».

Και πρόσθεσε ότι, κρίνοντας από τις τοποθετήσεις των συνομιλητών του, «ίσως δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως αντιληπτή η πρόοδος στη βιομηχανία».