Κ. Χατζηδάκης: Για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν έχει καθόλου ανασφάλιστα οχήματα - Εξετάζονται οι δυνατότητες περαιτέρω φορολογικών κινήτρων

«Μετά από πολλές προσπάθειες και αρκετούς μήνες, η Ελλάδα φτάνει πια στο σημείο, για πρώτη φορά, να μην έχει καθόλου ανασφάλιστα οχήματα. Κι αυτό είναι μια επιτυχία όλων μας. Επιτυχία στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Επιτυχία σε σχέση με την ισότητα των πολιτών απέναντι στον νόμο. Διότι οι πολίτες δεν είναι οι "εξυπνούληδες" που αποφεύγουν να είναι ασφαλισμένοι και οι υπόλοιποι δυο φόρες θύματα, στα οδικά δυστυχήματα και σε σχέση με το πώς τους αντιμετώπιζε μέχρι τώρα το κράτος», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση «Beyond Risk: Η Ασφάλιση μοχλός σταθερότητας και ανάπτυξης» της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι ασχολήθηκε ο ίδιος προσωπικά, όχι μόνο με τη νομοθέτηση, αλλά και με την εφαρμογή του μηχανισμού εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως σημείωσε, «μόνο από τον πρώτο από τους τρεις κύκλους ειδοποιητηρίων ασφαλίστηκαν 28.627 οχήματα και εκτιμούμε ότι σήμερα ο αριθμός αυτός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος, καθώς προχωρούμε και με τους άλλους δύο κύκλους. Παράλληλα, χθες κοινοποιήθηκαν τα πρώτα πρόστιμα συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ για 125.051 οχήματα που εξακολουθούσαν να είναι ανασφάλιστα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η αυστηρή τήρηση των σχετικών μέτρων θα συνεχιστεί και για τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση ασφάλισης. Και προσέθεσε: «Ήδη επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιμο σε επιχείρηση. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε αποφασισμένοι να διεξάγουμε τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους -όπως και στην περίπτωση των αυτοκινήτων- ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους».

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ακόμα ότι το 2025 αποτέλεσε μια πολύ καλή χρονιά για τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. «Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, το 2019 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ήταν 4,4 δισ. ευρώ», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε, επίσης, σε μια σειρά παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν το 2025 για την ενθάρρυνση της ιδιωτικής ασφάλισης και τη μείωση του κόστους για τους πολίτες. «Καταργήσαμε το τέλος χαρτοσήμου σε σειρά ασφαλιστικών πράξεων, καταργήσαμε τον φόρο 15% στην ασφάλιση υγείας για παιδιά έως 18 ετών και αυξήσαμε στο 20% την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ από θεομηνίες», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θέσπιση της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών για ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ, για μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ, καθώς και για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά και σε παλαιότερες πρωτοβουλίες, όπως η ίδρυση του ΤΕΚΑ με τους κουμπαράδες και η ψήφιση του νόμου για την αναμόρφωση των επαγγελματικών ταμείων.

Αναφερόμενος στα αιτήματα του κλάδου για περαιτέρω φορολογικά κίνητρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε: «Εξετάζουμε με προσοχή τις προτάσεις που έχετε υποβάλει. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει βήματα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, αντιλαμβάνεστε ότι ως κυβέρνηση έχουμε υποχρέωση διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας και παράλληλα με τις τελευταίες εξελίξεις να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα και προς τη Μέση Ανατολή και προς τις όποιες επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Πάντως δεν μπορώ να πω ότι τα αιτήματά σας ήταν αβάσιμα, αν ήταν άλλωστε δεν θα προχωρούσαμε προς την κατεύθυνση που προχωρήσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Συνεπώς κάθε φορολογική ελάφρυνση πρέπει να αξιολογηθεί και υπό αυτό το πρίσμα».

Σε σχέση με το ζήτημα των ασφαλίστρων υγείας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια ισχυρή ασφαλιστική αγορά που ταυτόχρονα προστατεύει τους καταναλωτές. «Θέλουμε μια ισχυρή αγορά που να διασφαλίζει την κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών του κλάδου. Θέλουμε όμως ταυτόχρονα μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας και υπέρ τελικά των καταναλωτών. Αυτός είναι κι ο λόγος για τον οποίο πέρσι αποφασίσαμε, οι ασφαλιστικές εταιρείες, η Τράπεζα της Ελλάδας και η κυβέρνηση, να παρέμβουμε, καθώς οι αυξήσεις είχαν φτάσει σε επίπεδα ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τους πολίτες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ισόβια συμβόλαια».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι «η κατάρτιση του νέου δείκτη από την ΕΛΣΤΑΤ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους, δεν έχει στόχο να περιορίσει τη λειτουργία της αγοράς, είχε στόχο να αποκαταστήσει μια εύλογη ισορροπία», ενώ αναγνώρισε ότι χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις για τον εξορθολογισμό του αυξανόμενου κόστους των νοσηλίων στα ιδιωτικά νοσοκομεία. «Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε όλες τις προτάσεις και όλες τις λύσεις βασιζόμενοι σε ένα πνεύμα δικαιοσύνης και στις διεθνείς καλές πρακτικές», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη ότι, παρά τη θετική πρόοδο, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς: «Είναι αναμφίβολα θετικό ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυξήθηκαν σταδιακά από το 2023, όμως μόλις 2 στις 10 κατοικίες είναι ασφαλισμένες. Ενώ 6 στους 10 Έλληνες εξακολουθούν να μην συνεισφέρουν σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου προς όφελος τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε, τέλος, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο για την ασφαλιστική αγορά. Όπως επισήμανε, «προχωρούμε στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι Φυσικών Καταστροφών, ενώ παράλληλα προχωρούμε στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για το πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων».