Κ. Φραγκογιάννης - Μ. Τσαβούσογλου: Εποικοδομητικές συζητήσεις στην Άγκυρα

Εποικοδομητική συνάντηση στην Άγκυρα είχαν νωρίτερα ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, παρουσία του ομολόγου του Μπουράκ Ακσαπάρ. Ο κ. Φραγκογιάννης πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα για τα θέματα της λεγόμενης Θετικής Ατζέντας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, και Τουρκίας, πρέσβης Μπουράκ Ακσαπάρ, συναντήθηκαν για τον 4o γύρο συζητήσεων επί του Κοινού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη συνάντηση έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις 25 θεματικές της Θετικής Ατζέντας, όπως η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της ενέργειας, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, των ναυτιλιακών υποθέσεων, των ΤΠΕ, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και του περιβάλλοντος. Σημειώθηκε ότι πολλά θέματα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, ενώ έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος σε αρκετά άλλα.

Η συνάντηση έθεσε, επίσης, το πλαίσιο για την οριστικοποίηση σχετικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να υπογραφούν κατά την επόμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου.

Δεδομένης της σημαντικής προόδου που έχει σημειωθεί σε αυτή τη δυναμική και διαρκή διαδικασία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν πρόσθετα πεδία συνεργασίας στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας.

Joint Statement on the Greece-Türkiye Positive Agenda 4th Meeting Read ➡️ https://t.co/iFj4ghzu4c https://t.co/zc3zYIYcU4

Στη συνάντησή του με τον Κώστα Φραγκογιάννη αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με ανάρτησή του στο Twitter, μιλώντας για διμερείς συνομιλίες στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της Θετικής Ατζέντας.

Türkiye-Yunanistan IV. Pozitif Gündem Toplantısı için Ankara’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı C. Fragoyiannis’le sohbet ettik.



Fruitful conversation w/ @CFragoyiannis, Deputy FM of #Greece, who is in #Ankara for #Türkiye-#Greece Positive Agenda 4th Meeting. 🇹🇷🇬🇷 pic.twitter.com/7FOV4qKyWS