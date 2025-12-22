Κ. Ανεστίδης: Ο εισαγγελέας διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων - Κατηγορείται για διακεκριμένη απάτη

Με επείγουσα διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέως του ελληνικού FBI δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, καθώς από την έρευνα που έχει προηγηθεί έχουν προκύψει «ισχυρές ενδείξεις παράστασης ψευδών στοιχείων», δηλαδή ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις.

Η διάταξη κοινοποιήθηκε στις τράπεζες αυθημερόν.

Η έρευνα από το ελληνικό FBI έγινε στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση των επιδοτήσεων που δόθηκαν κατά την περίοδο 2019- 2024 και όπως διαπιστώθηκε, ο Ανεστίδης έχει λάβει ποσό άνω των 122.000 ευρώ.

Τόσο για εκείνον, όσο και για άλλα δύο άτομα, προέκυψε ότι είχαν κάνει ψευδή δήλωση αγροτεμαχίων με σκοπό την καλλιέργεια, προς λήψη οικονομικής ενίσχυσης, για τα οποία κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις αναλυτικές εκθέσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του πραγματικού.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ο εισαγγελέας εξέδωσε «εξαιρετικά επείγουσα» διάταξη δέσμευσης κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων και ακινήτων.

Η διάταξη εκδόθηκε το Σάββατο και κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, με αποτέλεσμα το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σε δημόσιες δηλώσεις του, ο κ. Ανεστίδης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, υποστήριζε ότι δεν έχει δεσμευτεί κανένας λογαριασμός του, παρουσιάζοντας μάλιστα εκτυπώσεις πρόσφατων συναλλαγών.