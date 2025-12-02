Ένα ιστορικό, όπως χαρακτηρίστηκε, πρώτο βήμα για την ευρωπαϊκή πολιτική προσιτής στέγασης καταγράφηκε στις Βρυξέλλες, όπου τα 26 από τα 27 κράτη-μέλη συμφώνησαν για πρώτη φορά στη σημασία μιας κοινής, συνεκτικής ευρωπαϊκής προσέγγισης στο στεγαστικό.

Παρότι η τυπική υιοθέτηση των Συμπερασμάτων στα οποία θα βασιστεί το ευρωπαϊκό σχέδιο για την προσιτή στέγαση, δεν κατέστη δυνατή λόγω της στάσης της Ουγγαρίας, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη διαμόρφωσαν από κοινού τη βάση πάνω στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται, μέσα στον Δεκέμβριο, να παρουσιάσει το πρώτο ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση. Η Ελλάδα είναι παρούσα σε αυτόν τον σχεδιασμό από την πρώτη στιγμή.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα μιας πορείας μηνών, κατά την οποία η ελληνική πλευρά ανέδειξε σταθερά το στεγαστικό ως ζήτημα κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με πολιτική καθοδήγηση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συστηματική δουλειά του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η προσιτή στέγη βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EPSCO), η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, συμμετείχε στις συζητήσεις για το κείμενο των Συμπερασμάτων και τόνισε ότι η προσιτή κατοικία αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής και άμβλυνσης των ανισοτήτων.

Κατά την είσοδό της στο Συμβούλιο, υπογράμμισε ότι η στέγαση αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και ότι δημιουργείται ισχυρή δυναμική για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, με τη στήριξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, επενδυτικών πλατφορμών και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026 με θέμα «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συνοχής μέσω συνεκτικών κοινωνικών και στεγαστικών πολιτικών», η Δόμνα Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι η στέγαση, η φτώχεια, η απασχόληση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η κοινωνική προστασία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Ανέδειξε την ανάγκη οι κοινωνικοί στόχοι να αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζονται οι οικονομικοί και δημοσιονομικοί στόχοι, καθώς οι συνθήκες κατοικίας επηρεάζουν άμεσα την εκπαίδευση, την εργασία και τις προοπτικές ζωής των πολιτών.

Παρουσιάζοντας τις ελληνικές πρωτοβουλίες, η υπουργός αναφέρθηκε στη στρατηγική που έχει διαμορφωθεί με επίκεντρο την προσιτή στέγη και την κοινωνική ένταξη: από την Επιστροφή Ενοικίου, μέχρι τις παρεμβάσεις κοινωνικής κατοικίας, την Κοινωνική Αντιπαροχή και την αξιοποίηση ανενεργών κτιριακών αποθεμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στόχευση σε νέους, φοιτητές, οικογένειες και νοικοκυριά με χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα, καθώς και στις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και ανθρώπους που βιώνουν αστεγία.

Η κ. Μιχαηλίδου επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρεμβαίνει ενεργά στις ευρωπαϊκές διεργασίες για την προσιτή στέγαση, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό του πρώτου Ευρωπαϊκού Σχεδίου που θα καταθέσει η Επιτροπή. Στο περιθώριο του Συμβουλίου, είχε σύντομες επαφές με τους ομολόγους της από την Κύπρο και τη Λιθουανία, χώρες που όπως και η Ελλάδα θα αναλάβουν στο άμεσο μέλλον την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Με το σημερινό πρώτο βήμα, η προσιτή στέγη αποκτά πλέον σταθερή θέση στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Η Ελλάδα, έχοντας ήδη αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα στεγαστικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, διεκδικεί να είναι παρούσα στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών λύσεων, ώστε οι πολιτικές που θα συμφωνηθούν στις Βρυξέλλες να μεταφραστούν σε πραγματικές ευκαιρίες για τα νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.