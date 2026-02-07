ΗΠΑ: H Κ. Γκίλφοϊλ στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 της USEUCOM
ΗΠΑ: H Κ. Γκίλφοϊλ στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 της USEUCOM

07/02/2026 • 16:07
Στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (USEUCOM) που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη συμμετείχε αυτή την εβδομάδα η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Η άριστη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολέμου έχει συμβάλει καθοριστικά στην εκτέλεση των καθηκόντων μας», ανέφερε σε σχετική ανάρτησή της στο Χ.

«Το έργο μας εδώ στην Ευρώπη, από την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας έως την ενίσχυση των αμυντικών μας συνεργασιών, διασφαλίζει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς αντιμετωπίζουμε προκλήσεις από τη Ρωσία έως την Κίνα και πέραν αυτής», πρόσθεσε.

