ΗΠΑ: H Κ. Γκίλφοϊλ στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 της USEUCOM

Στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (USEUCOM) που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη συμμετείχε αυτή την εβδομάδα η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Η άριστη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολέμου έχει συμβάλει καθοριστικά στην εκτέλεση των καθηκόντων μας», ανέφερε σε σχετική ανάρτησή της στο Χ.

The excellent cooperation between the @StateDept and the @DeptofWar has been instrumental in us being able to carry out our duties. Our work here in Europe, from advancing energy security to strengthening our defense partnerships, ensures American strength as we face challenges… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 7, 2026

«Το έργο μας εδώ στην Ευρώπη, από την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας έως την ενίσχυση των αμυντικών μας συνεργασιών, διασφαλίζει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς αντιμετωπίζουμε προκλήσεις από τη Ρωσία έως την Κίνα και πέραν αυτής», πρόσθεσε.