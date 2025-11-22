Η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή στα εγκαίνια της Xenia 2025

Στα εγκαίνια της έκθεσης Xenia 2025, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan ΕXPO, παρευρέθηκε η υφυπουργός Τουρισμού 'Αννα Καραμανλή όπου είχε την τιμή να κόψει την κορδέλα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας από τις σημαντικότερες εκθέσεις για τον κλάδο της ελληνικής φιλοξενίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, περιηγήθηκε στα περίπτερα, συνομίλησε με επαγγελματίες του τουρισμού και ενημερώθηκε για τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας.

Στη συνέχεια, η κυρία Καραμανλή απηύθυνε χαιρετισμό στη 13η γενική συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μεταφέροντας τις ευχές της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και συγχαίροντας τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον επανεκλεγέντα πρόεδρο, Αλέξανδρο Βασιλικό.

Αναφερόμενη στη φετινή επέτειο των 90 χρόνων από την ίδρυση του ΞΕΕ, η κυρία Καραμανλή τόνισε τον διαχρονικό του ρόλο στο ελληνικό τουριστικό οικοσύστημα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «ενενήντα χρόνια στα οποία το ΞΕΕ υπήρξε σταθερός θεσμικός συνοδοιπόρος του ελληνικού τουρισμού: στήριξε τον κλάδο σε δύσκολες συγκυρίες, συνέβαλε στη διαμόρφωση σύγχρονων προτύπων ποιότητας και συμμετείχε ενεργά στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής φιλοξενίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή του ξενοδοχειακού κλάδου, δηλώνοντας: «Ήσασταν, είστε και θα είστε ο άνεμος στα φτερά του ελληνικού τουρισμού… και σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό».

Παρουσιάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, επεσήμανε ότι «για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 καταγράφονται έσοδα της τάξης των 20 δισ. ευρώ, δηλαδή αύξηση 9% στις εισπράξεις και 4% στις αφίξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024», τονίζοντας παράλληλα ότι «η άνοδος καταγράφεται και στους "πλάγιους" μήνες, αποδεικνύοντας ότι κερδίζουμε σταδιακά το στοίχημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου».

Η υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην στρατηγική κατεύθυνση της πολιτείας για ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι «η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη του τουρισμού θα είναι οικονομικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη».

Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Καραμανλή στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και θα καθορίζει «τις βασικές αρχές, τους κανόνες και τις προτεραιότητες που πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σημειώνοντας ότι «θέτει σαφείς προδιαγραφές και αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου, εξασφαλίζοντας ισορροπία στην αγορά και υγιείς όρους ανταγωνισμού, απαντώντας στο πρόβλημα της στέγασης, το οποίο δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο».

Κλείνοντας, η κυρία Καραμανλή υπογράμμισε ότι η συμπλήρωση 90 ετών από την ίδρυση του ΞΕΕ αποτελεί ορόσημο για ολόκληρο τον κλάδο τονίζοντας «Η μεγάλη οικογένεια του ελληνικού τουρισμού συνεχίζει ενωμένη, αποφασιστική και προσανατολισμένη στο μέλλον. Για να εξασφαλίσουμε την επόμενη μέρα της ελληνικής φιλοξενίας: πιο βιώσιμη, πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη, πιο ανταγωνιστική».