Κυρ. Μητσοτάκης: Πρέπει να υπάρχει σύνδεση της τεχνολογίας με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων (vid)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στο συνέδριο «Future Unfold - Framing the Future of Technology» στο Μέγαρο Μουσικής, πραγματοποιώντας συζήτηση με τον Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά για το μέλλον της τεχνολογίας και τις ευκαιρίες που ανοίγει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με προκλήσεις, αλλά και με ευκαιρίες, χάρη στις ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο gov.gr.

«Το gov.gr ήταν μια επανάσταση και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις» ανέφερε.

