Η στρεβλή αντίληψη της Αριστεράς περί δημοκρατίας και φασισμού

Διαχρονικά στην Ελλάδα έχουμε μια κακή πολιτική συνήθεια. Αντί να προσαρμόζουμε τη στάση μας στις έννοιες, φέρνουμε τις έννοιες στις ανάγκες και στα… μέτρα μας.

Για παράδειγμα λέξεις όπως «δημοκρατία», «δικαιώματα» και «φασισμός» συχνά «μικραίνουν» ή «μεγαλώνουν» ανάλογα με το ποιος τις χρησιμοποιεί και ποιος θέλει να καταγγείλει ποιόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παραπάνω έννοιες να μην λειτουργούν ως αντικειμενικά πολιτική κριτήρια, αλλά να χρησιμοποιούνται ως «εργαλεία ιδεολογικής νομιμοποίησης.