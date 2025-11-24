Η στρατηγική μιας κάλπης και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Αυτό το τρίπτυχο έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 18 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της κυβέρνησής του, ως τον εκλογικό στόχο του κόμματός του. Ένα τρίπτυχο, στο οποίο ο ίδιος έβαλε και την παράμετρο της μονής εκλογικής διαδικασίας, λέγοντας - παρά τις υποθέσεις εργασίας περί διπλών ή τριπλών εκλογών - ότι στον σχεδιασμό είναι μόνο μια κάλπη και ένα σαφές δίλημμα, ουσιαστικά προς τους πολίτες.



«Η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όπως και στις προηγούμενες, διεκδικεί την αυτοδυναμία. Και όλα αυτά που ακούω, διαβάζω, σενάρια, "διπλές κάλπες", "τριπλές κάλπες", δεν υπάρχουν στο δικό μου το μυαλό», είπε διαψεύδοντας σενάρια και απαντώντας σε προβληματισμούς, που διατυπώνονται.



«Υπάρχει μια εκλογή το 2027, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον και για το τι θα ήθελε να κάνει, εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευτεί για μια ακόμη τετραετία» προσέθεσε, παρουσιάζοντας το περίγραμμα, ουσιαστικά, του διακυβεύματος, που η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος θα θέσουν το 2027.

Στο κυβερνητικό έργο, το Μέγαρο Μαξίμου στοχεύει να έχει να παρουσιάσει τρεις κεντρικούς άξονες: τη θετική πορεία της οικονομίας και κατ’ επέκταση την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών, τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους με παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία, η στέγη, οι μεταφορές και η εγκληματικότητα και το μεταρρυθμιστικό πρόσημο των πολιτικών, που υλοποίησε, από την ψηφιοποίηση του κράτους έως τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και το βλέμμα στη Συνταγματική Αναθεώρηση, η οποία θα ολοκληρωθεί από την επόμενη Βουλή.

Το σχέδιο για την επόμενη ημέρα θα περιλαμβάνει καταρχάς τη διασφάλιση όλων όσων έχουν επιτευχθεί - με τον πρωθυπουργό να έχει ήδη δηλώσει ότι τα κεκτημένα των δύο τελευταίων τετραετιών μπορούν εύκολα να ανατραπούν, αν η πολιτική σταθερότητα δεν είναι εγγυημένη και η δημοσιονομική πειθαρχία δεν τηρηθεί - όπως και τη συνέχισή τους, με τα οφέλη να επιστρέφονται κάθε φορά στους πολίτες.



Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης από το 2019 έως το 2027 θα επιχειρηθεί να τεθούν, μαζί με το πρόγραμμά της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τα σχέδια της αντιπολίτευσης. Σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, όπως το σημερινό και με βάσιμη υπόθεση ότι τα κόμματα που θα τεθούν στην κρίση του εκλογικού σώματος δεν είναι μόνο αυτά, που σήμερα βρίσκονται εντός κοινοβουλίου, το Μέγαρο Μαξίμου θα αναδεικνύει αφενός τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης και την έλλειψη ενός σταθερού εναλλακτικού πόλου, αλλά και την έλλειψη κοστολογημένου και αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία να ξεπερνά οριακά τον πήχη του 30% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Για το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί μια καλή βάση, πάνω στην οποία ευελπιστεί να «χτιστεί» η περαιτέρω ενίσχυση των δημοσκοπικών του ποσοστών, το επόμενο τρίμηνο, μετά την εφαρμογή του πακέτου στήριξης των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ.



Μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, θα έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και αφορούν στην άμεση ενίσχυση των εισοδημάτων: επιστροφή ενός ενοικίου και καταβολή επιδόματος 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, στα τέλη Νοεμβρίου, αυξήσεις στις αποδοχές των ενστόλων και τις συντάξεις ακόμη και όσων διατηρούν προσωπική διαφορά, ενίσχυση κτηνοτρόφων, καταβολή πρώτης αποζημίωσης στους αγρότες, εφαρμογή έως τα τέλη Ιανουαρίου της νέας φορολογικής κλίμακας, με ελάφρυνση όλων και κυρίως νέων και οικογενειών με παιδιά. Παράλληλα, θα έχουν υπάρξει νέες ανακοινώσεις για το στεγαστικό έως το τέλος του χρόνου και θα αναμένεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο.

Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα αναμένεται να αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τη δημιουργία νέων κομμάτων, τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και από τον Αντώνη Σαμαρά. Στο κυβερνητικό επιτελείο επιμένουν στην εκτίμηση ότι οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό με το πλαίσιο, που καταθέτει η κυβέρνηση και την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, μπορούν τελικά να οδηγήσουν σε συσπείρωση των εκλογικών της δυνάμεων, μεγάλο μέρος των οποίων αυτή την ώρα εντάσσεται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη».

Η περιοχή της αδιευκρίνιστης ψήφου αποτελεί το μεγάλο «στοίχημα». Σε όλες τις δημοσκοπήσεις τείνει αυξανόμενη, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας το 20%, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με σχεδόν διπλάσια ποσοστά στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής από το ΠΑΣΟΚ. Μακριά, ωστόσο, παραμένει ο στόχος της αυτοδυναμίας, που με βάση τον εκλογικό νόμο απαιτεί ποσοστά από 36% - αν τα κόμματα που μείνουν εκτός Βουλής αθροίζουν συνολικά ποσοστό της τάξης του 15% έως και το 37,5-38% αν το αθροιστικό ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων πέσει κάτω από το 9%.