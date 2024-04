Η σημασία του 17% για τον Σύριζα και τον Κασσελάκη

Η πατροκτόνια στον χώρο της Αριστεράς έχει ισχυρές ιστορικές βάσεις. Παλαιότερα κάθε αλλαγή της αρχηγίας των κομμάτων της, συνοδευόταν από κατηγορίες για προδοσίες, ρεβεζιονισμούς και ξεπουλήματα. Κατά την πρόσφατη περίοδο, ο Αλέξης Τσίπρας είχε εκκαθαρίσει πολιτικά τον προκάτοχο του Αλέκο Αλαβάνο που τον είχε αναδείξει στην αρχηγία του Σύριζα το μακρινό 2008. Και τώρα ο Στέφανος Κασσελάκης προβαίνει σε ένα επικών διαστάσεων πολιτικό άδειασμα του πρώην προέδρου του, που τον είχε υποστηρίξει αποφασιστικά στην πορεία για την εκλογή του.

Η πολιτική ήττα Τσίπρα στο πρόσφατο συνέδριο του Σύριζα και η αποδυνάμωση του πρώην προεδρικού μπλοκ των «υπονομευτών» και της «πέμπτης φάλαγγας», αποτελεί την πρώτη μόνο φάση για τη μετατροπή του Σύριζα σε ένα ΙΧ (ιδιωτικής χρήσεως) κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Οι συνεχείς εκκαθαρίσεις του κομματικού μηχανισμού και του τομέα επικοινωνίας, εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η δε ανεκτικότητα που δείχνει απέναντι σε ορισμένα στελέχη, τα οποία προς το παρόν του είναι χρήσιμα, έχει ημερομηνία λήξης.

Ποια είναι η ημερομηνία λήξης; Η 9η Ιουνίου και οι Ευρωεκλογές. Και ποιο είναι το μέσο για την τελική εκκαθάριση της παλαιάς φρουράς; Η επίτευξη ενός ποσοστού μεγαλύτερου από το 17%, που είχε καταγράψει ο Σύριζα στις εκλογές του 2023. Ένα αποτέλεσμα που χρεώθηκε ως αρνητικό στον Αλέξη Τσίπρα που τον οδήγησε στη παραίτηση.

Και ένα αποτέλεσμα που θα πιστωθεί ως θετικό στον Στέφανο Κασσελάκη, αφού θα έχει προκύψει μετά από την αποχώρηση της «μαρξιστικής» πτέρυγας της ομάδας Τσακαλώτου και Αχτσιόγλου και μετά από την συντριβή της εσωκομματικής αντιπολίτευσης που εκδήλωσε τάσεις αμφισβήτησης του νέου αρχηγού μέσα στο πρόσφατο κομματικό συνέδριο.

Ήδη ο νέος Σύριζα Κασσελάκη, σύμφωνα με την MRB συγκεντρώνει το 15,9% της πρόθεσης ψήφου με αναγωγή, που βρίσκεται πολύ κοντά στο 17%. Τι θα σημάνει αυτό το 17%;

Ότι οι ψηφοφόροι του Στέφανου Κασσελάκη γυρίζουν την πλάτη στην ξεπερασμένη «αριστερίλα» του παρελθόντος. Ότι υιοθετούν τη προσωπική ατζέντα του νέου προέδρου, η οποία διαφοροποιείται με ευδιάκριτο τρόπο από τις θέσεις του Σύριζα. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι θέσεις Κασσελάκη προβάλλονται υπέρμετρα σε σχέση με τις θέσεις του κόμματος που παραμένουν ανενεργές στη σκιά.

Το 17% θα σημάνει ότι οι ψηφοφόροι επικροτούν τις νέες «αμεσοδημοκρατικές» διαδικασίες που προωθεί η στενή προσωπική ομάδα γύρω από το νέο πρόεδρο και ότι γυρίζουν την πλάτη στα δυσλειτουργικά κομματικά όργανα, στις ατέρμονες συζητήσεις και στους ενδελεχείς προβληματισμούς.

Η επίτευξη του 17% θα σημάνει την πλήρη επικράτηση του απολιτικού λόγου επί του ξεπερασμένου και πληκτικού λόγου της αριστεράς που έχει ηττηθεί ήδη από το 2019.

Θα σημάνει ότι έννοιες όπως είναι για παράδειγμα το κεφάλαιο, η επιχειρηματικότητα, το κέρδος, η καινοτομία, τα startups, οι επιτυχημένοι επιστήμονες, οι διακεκριμένοι φοιτητές, οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, ο φράκτης του Έβρου, που μέχρι πρότινος αποτελούσαν την ισπανική “muleta”, δηλαδή το κόκκινο πανί του ταυρομάχου απέναντι στον ταύρο, θα αποτελούν πλέον μέρος του καθημερινού αφηγήματος του Στέφανου Κασσελάκη.

Το 17% θα αποτελέσει την ισπανική “estocada”, δηλαδή την τελική μαχαιριά που θα σκοτώσει την αριστερή ψυχή του αφηνιασμένου ταύρου που καταστρέφει εδώ και 15 έτη την πολιτική ζωή του τόπου. Μια αριστερή ψυχή που είναι ήδη συντετριμμένη, αφού έχει σαν αρχηγό ένα πρώην μέλος του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων στις ΗΠΑ από το 2013 έως και το 2019, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή.

Καθώς και έναν πιστό Χριστιανό του οποίου «κανείς δεν μπορεί να του πάρει τη πίστη», όπως είχε αναφέρει στον τηλεοπτικό σταθμό Κontra, στις 29 Αυγούστου 2023. Για να μην αναφέρουμε και το γεγονός της συμμετοχής του Στέφανου Κασσελάκη στο Center for Strategic and International Studies (CSIS), το οποίο είναι ένα πασίγνωστο think tank θεμάτων Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Το γεγονός ότι προ ημερών σε συνέντευξη του ο Στέφανος Κασσελάκης, αναφέρθηκε έστω και με λανθασμένο τρόπο σε ένα φορολογικό παράδειγμα, μεταξύ των φόρων επί των εισοδημάτων και των μερισμάτων φυσικών προσώπων, δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει.

Άλλωστε η πρότασή του για την μικρή αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων, για την κατάργηση της προκαταβολής φόρου, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών των φυσικών προσώπων και τη μείωση της φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια, έχει προσφέρει «τροφή για σκέψη» και έχει ασκήσει πίεση σε όσους διακρίνουν τα οικονομικά αδιέξοδα που θα συναντήσει η χώρα στο μέλλον.

Το 17% του Στέφανου Κασσελάκη στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, θα του λύσει τα χέρια για να τελειώνει άπαξ δια παντός με τα βαρίδια που κρατούν το κόμμα του δέσμιο των εφιαλτικών στιγμών που ζήσαμε το 2015 -2019. Και είναι σίγουρο ότι θα κάνει πράξη, αυτό που έχει πει. Ότι δηλαδή δεν θα έχει καμία σχέση με τον Σύριζα της περιόδου 2015-2019. Και αφήνει το δυστοπικό εκείνο παρελθόν τόσο στον πολιτικά απαξιωμένο Αλέξη Τσίπρα που προσπαθεί να επανακάμψει, όσο και στους αποχωρήσαντες της Νέας Αριστεράς που φλερτάρουν με την πολιτική τους εξαφάνιση.

To γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος του Σύριζα έχει αντιγράψει και χρησιμοποιεί στις εμφανίσεις του, ολόκληρες τις ομιλίες του Μπάρακ Ομπάμα και το σύνολο των αρχηγικών και λαϊκίστικων στοιχείων από τις ατάκες που χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, πιθανότατα να τον φέρουν στο 17%. Ωστόσο μετά θα αρχίσουν τα δύσκολα, αφού πέρα από την επικοινωνία, θα αναγκαστεί να περάσει και στην παραγωγή πολιτικής. Και σε αυτόν τον τομέα, υστερεί σημαντικά.