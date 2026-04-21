Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Χαριλάου Τρικούπη, όπως τους αποτύπωσε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου, το ΠΑΣΟΚ στοχεύει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στην ψήφο του 70% των πολιτών που επιθυμούν να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Η δεξαμενή αυτή, «το πλειοψηφικό ακροατήριο» κατά τον κ. Τσουκαλά, καλείται «να δώσει καθαρές λύσεις», να δώσει την πρωτιά και να συμπαραταχθεί με το πολιτικό σχέδιο. Επανέλαβε ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι στόχος του κόμματος, είναι μια προοδευτική, δημοκρατική κυβέρνηση, στην οποία «δεν χωρά επ’ ουδενί η Νέα Δημοκρατία».

Μέσα σε λίγα λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου διατυπώθηκε, ευσχήμως, η πράσινη εκδοχή των άοσμων και πεπλανημένων ψήφων, μαζί με ένα γενικό προσκλητήριο αμφίβολης προοδευτικής κατεύθυνσης.

Διότι στο 70% όσων επιζητούν πολιτική αλλαγή συνωστίζονται ψηφοφόροι του Βαρουφάκη, του Κασσελάκη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου κ.ά., έως και οι ψηφοφόροι του Βελόπουλου, της Νίκης και του Νατσιού, αλλά και τα «ορφανά» της Χρυσής Αυγής. Ειδικά οι τελευταίοι οι οποίοι έχουν αποτελέσει, κατά καιρούς, εκλεκτό ακροατήριο για τμήματα των… προοδευτικών δυνάμεων όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας.

Προεκλογικά, το 2023, ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, προσκάλεσε χωρίς αναστολές, τους πεπλανημένους να μην ρίξουν την ψήφο τους στα μικρά κόμματα αλλά να πυκνώσουν τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να πέσει ο Μητσοτάκης. Να επιτευχθεί η προοδευτική αλλαγή αλά Σύριζα.

Στο όνομα της προοδευτικής αλλαγής αλά ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη επιδεικτικά και επί τούτου, δεν αποκλείει -έστω και για τα αυτιά του κόσμου- τους «πεπλανημένους» οπαδούς του μαύρου πολιτικού άκρου. Ούτε τους προσήλυτους των διαφόρων ταγμάτων προστασίας ρωσικών θρησκευτικών, εθνικών μύθων και συμφερόντων.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση φοβούνται πολύ τις διεργασίες που ενδέχεται να κινητοποιήσουν στο κοινωνικό και πολιτικό υπόστρωμα ο Τσίπρας και η -εξαφανισμένη το τελευταίο διάστημα- Μαρία Καρυστιανού και, γι’ αυτό, κλείνουν επιδεικτικά τις «προοδευτικές» μύτες τους. «Μιλάμε σοβαρά; Βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός, δήθεν αριστερός, που έχει κάνει δηλώσεις στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, και λέει τι; Ότι είναι παραστρατημένοι και γι’ αυτό ελάτε στον ΣΥΡΙΖΑ; Και την ίδια ώρα βγαίνουν ο Κασιδιάρης και ο Μπαρμπαρούσης και τον επιβεβαιώνουν».

Αυτά έλεγε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκαν χιλιάδες υπεκφυγές να μην ψηφίσουν το μπλόκο στη μεταμφιεσμένη σε «Σπαρτιάτες» Χρυσή Αυγή, και άνοιγαν τις αγκάλες στους ακροδεξιούς και φιλοναζιστές. Προς τιμήν του, ο κ. Ανδρουλάκης είχε απορρίψει τότε τους… πεπλανημένους ως δυνητικούς ψηφοφόρους. Αυτονόητο, καθώς το ΠΑΣΟΚ διατηρούσε ακόμη τα χαρακτηριστικά που του είχε προσδώσει η ηγεσία της Φώφης Γεννηματά.

Πριν ασπαστεί τον συριζαϊκό τυχοδιωκτισμό και πριν, κάτω από τον μανδύα της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για να πέσει το καθεστώς- συγκαλυφθεί η ώσμωση με πρόσωπα και κόμματα που αντικατέστησαν σε πρακτικές και μεθόδους τη Χ.Α. Η απεύθυνση στο χυλό του 70% και η λογική όλες οι ψήφοι είναι ευπρόσδεκτες, δεν προσφέρεται για καθαρές λύσεις τις οποίες ευαγγελίζεται το ΠΑΣΟΚ, απόλυτα κόντρα σε όλα τα δεδομένα.