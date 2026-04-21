Το τερμάτισαν με την Ομάδα Αλήθειας

Η Ομάδα Αλήθειας κάνει μια δουλειά. Σε άλλους αρέσει σε άλλους δεν αρέσει. Προσωπικά δεν είμαι από τους οπαδούς της. Αλλά οι άνθρωποι κάνουν κάτι έξυπνο κι αυτό τους πιστώνεται. Αναπαράγουν αυτά που έχουν ειπωθεί! Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από τη ΝΔ να κλείσει την… ΟΑ! Ένας πραγματικός θρίαμβος του κράτους δικαίου! Σαν να ζητάει η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει την Εφημερίδα των Συντακτών! Μπορεί; Πρέπει να πάρει τηλέφωνο τον Μελισσανίδη και ο Δημήτρης να το σηκώσει στον Φάμελλο. Δύσκολο…

Η συζήτηση με αυτά και με εκείνα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Αλλά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΟΑ μας θυμίζει πού ήμασταν. Διότι εδώ κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Προσωπικά γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να απαιτεί ένα κόμμα να «εξαφανιστείς» με έναν μαγικό τρόπο. Τους συγχωρέσαμε. Είπαμε να πάμε παρακάτω. Και έρχεται ο Ζαχαριάδης να μας θυμίσει. Πού ήμασταν.

Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρέθηκε από την θέση της επίθεσης σε εκείνη του αμυνόμενου, είναι αποτέλεσμα των επιλογών ανθρώπων που αυτοπροβλήθηκαν ως μέγιστοι πολιτικοί εγκέφαλοι. Η πραγματικότητα απέχει αισθητά από αυτά που προβάλλουν κάποιοι εντός και εκτός της ΝΔ. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να γίνει, όσο επώδυνη κι αν είναι, δεν δικαιολογεί την απαίτηση του ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει μια ιδιωτική εταιρεία.

Το κάνουν επειδή θέλουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Το νέο τους αφήγημα είναι ότι η τοξικότητα είναι αποτέλεσμα των … ενεργειών του Κυριάκου Μητσοτάκη! Απίστευτο εύρημα! Εδώ άκουσα την Άννα Διαμαντοπούλου να αναφέρεται με βάση αυτό το σκεπτικό στην… συγκάλυψη των Τεμπών! Κρίμα! Αν μία βουλευτική έδρα αξίζει όλο αυτό, χαλάλι της. Της βουλευτικής έδρας! Για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, προσπαθούν να αποφύγουν τις μεγάλες πολιτικές τους ευθύνες για την ευθυγράμμισή τους με πρακτικές Ντοκουμέντου και προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο.

Η τοξικότητα, κύριοι (και κυρίες) προκλήθηκε από το ξυλόλιο, τα «χαμένα βαγόνια» και τα απίστευτα υπονοούμενα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας ήταν… εμπλεκόμενος στην «δολοφονία του γιου της εισαγγελέως». Φαντάζομαι ότι η κα Διαμαντοπούλου δεν το υιοθετεί κι αυτό! Η τοξικότητα προκλήθηκε από την στοχοποίηση της οικογένειας Μητσοτάκη και των συνεργατών του. Η τοξικότητα είναι προϊόν μιας πολιτικής δράσης που ήθελε τον σκοπό να δικαιολογεί τις πράξεις…

Ότι η ΝΔ πρέπει να βρει άλλους τρόπους για να παράγει πολιτική, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Να αξιοποιήσει, δηλαδή, το ίδιο το κόμμα και τα στελέχη του, όπως πρέπει να κάνουν όλα τα κόμματα. Αυτή είναι η δουλειά των κομμάτων ή εν πάση περιπτώσει αυτή πρέπει να είναι. Αλλά δεν θα στείλουμε στην πυρά ανθρώπους επειδή βγάζουν βιντεάκια και θυμίζουν σε όλους τι δήλωνε κατά καιρούς ο τάδε και ο δείνα! Ούτε επειδή το ζητάει ο κ. Ζαχαριάδης. Να μην τρελαθούμε τελείως. Και το πιο σημαντικό: Δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν εφημερίδες, sites και εταιρείες τα κόμματα. Ας το λύσουμε αυτό και μετά να πάμε στα πιο σοβαρά, όπως το κράτος δικαίου…

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]