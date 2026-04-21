Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Η εικόνα του ΠΑΣΟΚ είναι σύνολο μικρών ομάδων που συστεγάζονται υπό την ηγεσία του Ανδρουλάκη και περιμένουν τις εκλογές του 2027 για να αναμετρηθούν μεταξύ τους...

Την Παρασκευή ο Εμανουέλ Μακρόν θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι κρίσιμη. Και αυτό γιατί ο Γάλλος Πρόεδρος δεν έρχεται απλώς να ανανεώσει την αμυντική συμφωνία. Διαθέτει διευρυμένη ατζέντα. Πυρηνική ομπρέλα, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στην Α. Μεσόγειο, γαλλικά συστήματα άμυνας σε νησιά του Αιγαίου και υποβρύχια είναι ορισμένα από τα ζητήματα που το Ελιζέ θέτει προς συζήτηση. Στέλνοντας σαφή μηνύματα στην Άγκυρα…

Ο Μακρόν για την πυρηνική ομπρέλα έρχεται με συγκεκριμένες προτάσεις. Μεταστάθμευση γαλλικών Rafale που μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα (ASMP-A) σε ελληνικές βάσεις, όχι για να τα χρησιμοποιήσει η Ελλάδα, αλλά για να «απλωθεί» η γαλλική αποτρεπτική ισχύς γεωγραφικά. Κάτι που όπως είναι εύλογο θωρακίζει τη χώρα μας απέναντι σε οποιαδήποτε επίθεση, η οποία πλέον θα μπορούσε να εκληφθεί ως επίθεση στον πυρηνικό εγγυητή της Ευρώπης… Παράλληλα συζητείται η δημιουργία ενός πλαισίου για διαρκή παρουσία γαλλικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων (όπως το Le Téméraire ή το Suffren) στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο…

Οι Γάλλοι επιπροσθέτως θα ζητήσουν διευκολύνσεις ελλιμενισμού και πρόσβασης σε υποδομές του ελληνικού στρατού. Στόχος; Ο γαλλικός στόλος να θεωρείται «παίκτης» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε η ανάπτυξη νέων συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας και drones σε νησιά του Αιγαίου βρίσκονται ψηλά στη γαλλική ατζέντα…

Η ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχθεί επίθεση θα επιβεβαιωθεί, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η συμφωνία δεν θα χρειάζεται ξανά υπογραφές κάθε πέντε χρόνια. Θα ανανεώνεται αυτόματα, εκτός αν κάποιο κράτος την καταγγείλει.

Τα παραπάνω μαζί τους νέους εξοπλισμούς είναι η υλοποίηση του δόγματος Μακρόν για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σημαντική καθώς η Ελλάδα αποτελεί μεγάλη στρατιωτική δύναμη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γαλλία διαθέτει στην Ευρώπη τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι ένα κρας τεστ του νέου σχεδιασμού που καταρτίζεται στο Παρίσι. Από τον οποίο η Αθήνα μόνο να κερδίσει έχει…

Η τοξικότητα της αντιπολίτευσης έχει πάει σε άλλο level. Το αφήγημα τώρα είναι πως η κυβέρνηση δεν βάζει «γραμμή» για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ σχετικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο λόγος, λέει, είναι πως φοβάται ανταρσία βουλευτών. Πρώτον, την άρση της ασυλίας ζήτησαν οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ προκειμένου να αποδείξουν την αθωότητά τους. Δεύτερον, σε 97 περιπτώσεις άρσης ασυλίας που έχουν απασχολήσει τη Βουλή (με την πλειονότητα να αφορά στην αντιπολίτευση) σε καμία δεν υπήρχε «γραμμή» από κανένα κόμμα…

Μήνυση και αγωγή στον Μάριο Σαλμά καταθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τα όσα δήλωσε σε συνέντευξή του. Μίλησε για διαφθορά στα νοσοκομεία και άφησε υπόνοιες για έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον τομέα της Υγείας. Αν ισχύει αυτό, πώς το γνωρίζει; Και οι επιλεκτικές διαρροές ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη και δικογραφιών σε αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ από ποιον γίνονται; Απλά ερωτήματα τίθενται. Γιατί ανεξαρτήτως των απόψεων περί πολιτικών παιχνιδιών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ή μη, είναι επικίνδυνο να σπιλώνονται υπολήψεις και να βρίσκεται ένα πολιτικό σύστημα σε ομηρία…

Ο Άδωνις με τα συν και τα πλην του έχει αφήσει έργο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το ΕΣΥ έχει αναβαθμιστεί, οι υποδομές εκσυγχρονίζονται και οι ανακαινίσεις που πραγματοποιούνται παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες. Όταν είχε το χαρτοφυλάκιο του Ανάπτυξης αντιμετώπισε όπως μπορούσε την ακρίβεια, ενώ οι επενδύσεις σε Ναυπηγεία και άλλους κρίσιμους τομείς επιταχύνθηκαν. Μην αγγίζοντας τον πυρήνα των δράσεών του προσπαθούν με λάσπη στον ανεμιστήρα να χτυπήσουν κάθε φωνή που τους χαλάει την σούπα…

Δεν μπορούν να το χωνέψουν ο πρόεδρος Νίκος και τα στελέχη της ομάδας του αυτό που έγινε στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Πώς αλλιώς μπορεί να αιτιολογηθεί η απουσία ανακοίνωσης για τη νίκη της ΠΑΣΚΕ; Έως και ο κ. Παναγόπουλος τους άδειασε...Ούτε τα του οίκου τους δεν μπορούν να ρυθμίσουν, θέλουν και κυβέρνηση...

Η εικονα του Πασοκ είναι συνολο μικρών ομάδων που συστεγάζονται υπό την ηγεσία του Ανδρουλάκη και περιμένουν τις εκλογές του 2027 για να αναμετρηθούν μεταξυ τους.

Επιστολή έστειλε η αναπληρώτρια του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Άννα Παπαδοπούλου, στον πρόεδρο Νίκο και δηλώνει ότι αποχωρεί από το κίνημα. Άφησε σαφείς αιχμές για το Συνέδριο και μίλησε για ασυνέπεια στις πολιτικές για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Η συντρόφισσα Παπαδοπούλου ήθελε εκτός από την απόφαση για μη συνεργασία με τη ΝΔ, το Συνέδριο να αποφασίσει να συμπράξει με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ίδια έχει ήδη δρομολογήσει την ένταξή της στο νέο κόμμα...

Για τον πρόεδρο Νίκο πάντως η συνεδρίαση της νέας ΚΕ, η εκλογή Γραμματέα και νέου 23μελούς Πολιτικού Συμβουλίου είναι γόρδιος δεσμός. Για τη θέση του Γραμματέα έχουν αποκλειστεί ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Θ. Γλαβίνας που θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Όπως και ο κ. Τσουκαλάς που θα είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας... Μένουν ως επιλογή ο κ. Δρούλιας, ο κ. Μήλης και ο κ. Βαρδακαστάνης...

Για το Πολιτικό Συμβούλιο τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Πρέπει να υπάρχουν μόνο πέντε βουλευτές. Υποψήφιοι είναι αρκετοί, όμως κάποιους θα τους φάει μάλλον το μαύρο σκοτάδι... Σίγουροι πρέπει να θεωρούνται οι κύριοι Χριστοδουλάκης, Γερουλάνος, Κατρίνης και Χρηστίδης. Σίγουρη και η Μιλένα Αποστολάκη. Η κα. Γιαννακοπούλου μάλλον μένει εκτός. Από τους μη βουλευτές ακούγονται οι κύριοι: Δούκας, Σπυρόπουλος, Καρχιμάκης, Σαχινίδης, Σκανδαλίδης, Λάμπρου και Μαργαρίτης. Όπως και η κα. Αντωνίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, με τις γεωπολιτικές ισορροπίες να διαμορφώνουν πλέον καθοριστικά την πορεία του έργου. Η ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο έχει μετατρέψει την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε πεδίο έντονων επαφών και στρατηγικών συμμαχιών.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Ρουμανία, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως βασικός κόμβος τροφοδοσίας. Η παρουσία του υπουργού Ενέργειας της χώρας στην Ουάσιγκτον και οι επαφές που έγιναν στο Λευκό Οίκο, επιβεβαιώνουν την κινητικότητα σε ανώτατο επίπεδο. Στο τραπέζι βρέθηκαν ενεργειακά projects που δεν αφορούν μόνο το φυσικό αέριο αλλά εκτείνονται έως την πυρηνική ενέργεια, με σαφή στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Αλέξανδρος Εξάρχου, CEO της Atlantic SEE LNG, βρέθηκε στο Βουκουρέστι, όπου πραγματοποίησε επαφές με τον Ρουμάνο υπουργό Ενέργειας στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist. Επίσης, σε συνέντευξή του στον S&P Global ανέφερε ότι θα υπάρξουν νέα συμβόλαια με αγοραστές LNG το επόμενο διάστημα σε Ρουμανία, Αλβανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη…

Έρχεται σημαντικό deal του Υπερταμείου με την Albanian Investment Corporation. Στο μνημόνιο που θα υπογραφεί περιλαμβάνονται ακίνητα, ΣΔΙΤ και projects που έχουν περιφερειακό ενδιαφέρον… Οι υπογραφές για τη συμφωνία θα πέσουν, εκτός απροόπτου, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών…

Ο Ανάλγητος