Η πολιτική σταθερότητα ως ουσιαστική προϋπόθεση άσκησης αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής

Η κοινωνική πολιτική είναι ένα συνεκτικό σύστημα παρεμβάσεων που απαιτεί σταθερό σχεδιασμό, διαρκή χρηματοδότηση, διοικητική επάρκεια και θεσμική συνέχεια. Χωρίς πολιτική σταθερότητα, καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

Επιπλέον, η κοινωνική πολιτική προϋποθέτει μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι μεταρρυθμίσεις στην υγεία, στην πρόνοια, στην απασχόληση, στη στήριξη της οικογένειας ή στη δημογραφική πολιτική δεν αποδίδουν άμεσα. Χρειάζονται χρόνο για να εφαρμοστούν, να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν. Σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας, οι σχεδιασμοί διακόπτονται, οι προτεραιότητες αλλάζουν, και συχνά ακυρώνονται πολιτικές πριν καν αποδώσουν. Η ασυνέχεια παράγει σπατάλη πόρων και διοικητική αναποτελεσματικότητα, ενώ στερεί από τους πολίτες την αίσθηση συνέπειας και αξιοπιστίας του κράτους.

Παράλληλα, η κοινωνική πολιτική απαιτεί σταθερή και βιώσιμη χρηματοδότηση. Κάθε πρόγραμμα στήριξης εισοδήματος, κάθε παρέμβαση υπέρ των ευάλωτων ομάδων, κάθε ενίσχυση του κοινωνικού κράτους προϋποθέτει δημοσιονομικό χώρο. Η πολιτική αστάθεια αυξάνει το κόστος δανεισμού, αποθαρρύνει τις επενδύσεις και μειώνει τα δημόσια έσοδα, οδηγώντας συχνά σε αναγκαστικές περικοπές κοινωνικών δαπανών. Αντίθετα, η σταθερότητα ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, προσελκύει επενδύσεις, στηρίζει την ανάπτυξη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαρκή χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών χωρίς δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς.

Η σύνδεση πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης είναι καθοριστική. Μια ισχυρή οικονομία με υψηλή απασχόληση και υγιή δημόσια οικονομικά αποτελεί τον βασικό και μόνο βιώσιμο χρηματοδότη του κοινωνικού κράτους. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική κοινωνική πολιτική σε μια οικονομία που υποχωρεί ή βρίσκεται σε διαρκή αβεβαιότητα. Οι θέσεις εργασίας, η αύξηση των εισοδημάτων και η ενίσχυση της παραγωγικότητας είναι εκείνες που δημιουργούν τα έσοδα τα οποία στηρίζουν τις κοινωνικές παρεμβάσεις. Χωρίς ανάπτυξη, η κοινωνική πολιτική μετατρέπεται αναπόφευκτα σε διαχείριση περιορισμένων πόρων και προσωρινών λύσεων.

Επιπλέον, η αποτελεσματική κοινωνική πολιτική απαιτεί διοικητική συνέχεια και θεσμική μνήμη. Οι σύγχρονες κοινωνικές παρεμβάσεις βασίζονται σε δεδομένα, σε μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης, σε ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένα κριτήρια. Αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλον διαρκών ανατροπών. Η πολιτική σταθερότητα επιτρέπει στη δημόσια διοίκηση να βελτιώνεται, να ψηφιοποιείται και να λειτουργεί με προβλεψιμότητα, ώστε οι πόροι να κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Τέλος, η κοινωνική πολιτική προϋποθέτει εμπιστοσύνη. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κανόνες δεν αλλάζουν αιφνιδιαστικά, ότι οι δεσμεύσεις του κράτους έχουν διάρκεια και ότι οι μεταρρυθμίσεις υπηρετούν ένα συνεκτικό σχέδιο. Σε κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας, η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται, η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνεται και η αίσθηση ασφάλειας αποδυναμώνεται. Η σταθερότητα, αντιθέτως, ενισχύει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι κοινωνικές πολιτικές μπορούν να εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Σε έναν κόσμο γεμάτο κρίσεις και γεωπολιτικές αναταράξεις, η πολιτική σταθερότητα είναι η αναγκαία βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί ένα σύγχρονο, στοχευμένο και βιώσιμο κοινωνικό κράτος. Μόνο σε συνθήκες σταθερής και υπεύθυνης διακυβέρνησης μπορεί η κοινωνική πολιτική να λειτουργήσει ως πραγματική επένδυση στο μέλλον και όχι ως πρόσκαιρη διαχείριση της ανάγκης.

